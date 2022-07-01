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2 часа назад

Съёмки 4-го сезона «Пацанов» начнутся в августе

Чемпионат.com

Сегодня вышел седьмой эпизод третьего сезона сериала «Пацаны». Шоу уже продлили на четвёртый сезон, а звезда сериала Карл Урбан рассказал, когда начнутся его съёмки.

Съёмки 4-го сезона «Пацанов» начнутся в августе
Фото:  Чемпионат.com Чемпионат.com

По словам актёра, они стартуют 22 августа. Самому Урбану уже не терпится вновь примерить на себя образ Билли Бутчера и снова встретиться со всей командой.

Да, мы начинаем съёмки. Я думаю, 22 августа. Итак, я возвращаюсь и снова становлюсь Бутчером. Не могу этого дождаться. С этой бандой просто весело, мы усердно работаем и веселимся, и я не могу дождаться, когда увижу всех персонажей вновь.

Также Карл Урбан сообщил, что ещё не видел сценарий четвёртого сезона, но уверен, что он, как всегда, будет безумным и интересным.

Я собираюсь встретиться с Крипке (шоураннером «Пацанов») на следующей неделе. Надеюсь, мы обсудим сценарий. Я уважаю команду за то, что они могут делать свою работу и не подвергаться преследованиям актёров, спрашивающих «Что мы делаем дальше?». Но я в предвкушении.

Известно, что в четвёртом сезоне продолжится противостояние Бутчера и Пацанов с Хоумлендером.

Сериалы,Пацаны,Карл Урбан,
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