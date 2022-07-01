Съёмки 4-го сезона «Пацанов» начнутся в августе

Да, мы начинаем съёмки. Я думаю, 22 августа. Итак, я возвращаюсь и снова становлюсь Бутчером. Не могу этого дождаться. С этой бандой просто весело, мы усердно работаем и веселимся, и я не могу дождаться, когда увижу всех персонажей вновь.