Кто погибнет в финале сериала «Очень странные дела»?

4 сезон популярного сериала Netflix «Очень странные дела» превратил проект в очень мрачное кино с крайне высокими ставками. Раскрывается, что в финале могут погибнут и наши любимые персонажи, так как в преддверии финального пятого сезона не защищен никто.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

«Я не хочу ничего раскрывать, но я бы на вашем месте переживал за персонажей во второй части сезона, это точно»,

— говорит Росс Даффер (Ross Duffer), один из создателей сериала.

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Мы решили составить для вас список героев, которые, судя по слухам, вполне могут оказаться кандидатами на выбывание. Скорее всего убьют лишь некоторых из них, но некоторые комментарии режиссеров и сценаристов заставляют поверить, что погибнуть могут и все из них.

Доктор Бреннер

В этом сезоне в сериал полноценно вернулся доктор Бреннер, который изначально и собирал детей со сверхспособностями, в том числе и Одиннадцатую. Восьмая (предпоследняя) серия называется «Папа», что вполне может свидетельствовать о том, что в ней герой пройдет арку искупления (как это было с Билли в предыдущем сезоне), а затем погибнет от рук Векны или даже самой Одиннадцатой.

Мюррей

Трое ключевых персонажей, а именно Джойс, Хоппер и Мюррей на момент финала первой части сезона находятся в России. Конечно, нам бы хотелось верить, что все они выберутся оттуда и прибудут в Хокинс как раз к общему сбору, но скорее всего кто-то из них должен погибнуть. Учитывая, что Джойс и Хоппер все-таки центральные персонажи, а Хоппер и без того «умирал» уже бесчисленное количество раз, кандидатом на выбывание становится именно Мюррей.

Эдди

Эдди Мансон довольно быстро стал любимчиком всех поклонников, а мы знаем, что случается со второстепенными персонажами, которые прописаны так, чтобы зрители их полюбили — их быстро убивают. Так было, например, с Алексеем, русским ученым, или Бобом, возлюбленным Джойс во втором сезоне.

Стив