Сайт Netflix упал после выхода финальных серий "Очень странных дел"

Сайт стримингового гиганта Netflix оказался недоступен в течение получаса после выхода заключительных эпизодов четвертого сезона сериала "Очень странные дела". Об этом сообщает The Variety.

Издание отмечает, что проблема с доступом у пользователей возникла в 3 часа утра по североамериканскому восточному времени. Стриминг исправил проблему за полчаса, но уже получил более 15 тыс. жалоб пользователей. После выхода первой части четвертого сезона "Очень странные дела" установили рекорд Netflix, став самым просматриваемым англоязычным шоу стриминга.