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36 минут назад

"Милые обманщицы", "Люся": какие сериалы смотреть в июле

Мария Иглина

Уже наступил второй месяц лета. В июле любителей сериалов ждет не так много премьер, однако "Рамблер" нашел проекты, которым стоит уделить внимание.

"Милые обманщицы", "Люся": какие сериалы смотреть в июле
Фото: Кадр из сериала "Список смертников"Кадр из сериала "Список смертников"

"Список смертников"

Главный герой, роль которого исполнил Крис Пратт, вместе с отрядом выполнял секретное задание. И, в конце концов, он остался единственным выжившим. Вернувшись домой, он размышлял о случившемся и решил, что за всем этим стоит правительство. Премьера сериала состоялась первого июля.

"Милые обманщицы: Первородный грех"

Кадр из сериала "Милые обманщицы: Первородный грех"

Это уже третий спин-офф сериала "Милые обманщицы. Стоит отметить, что первые два так и не получили продолжение на второй сезон. В новом проекте речь пойдет о группе подростков, которой предстоит выяснить обстоятельства трагедии, которая произошла в их городе 20 лет назад. Премьера сериала запланирована на 28 июля.

"Черная птица"

"Черная птица"

В основу мини-сериала легла реальная история. Сына одного полицейского посадили в тюрьму сроком на десять лет за торговлю запрещенными веществами. Чтобы выйти на свободу ему необходимо разузнать у предполагаемого убийцы информацию о жертвах. Главную роль в проекте исполнил Тэрон Эджертон. Премьера сериала состоится восьмого июля.

"Люся"

Кадр из сериала "Люся"

Сериал расскажет о программисте, который разработал умную колонку "Люсю". Со временем "Люся" становится чем-то большим, нежили просто колонкой, и у главного героя начинают с ней складываться гораздо лучше отношения, чем с собственной семьей. Однако с каждым днем разработка занимает все больше и больше места в его жизни. Главные роли в сериале исполнили Данила Козловский и Кристина Асмус. Премьера запланирована на 14 июля.

Кроме этого, сериаломанов ждут новые эпизоды таких проектов, как "Династия", Мажор", "Ривердэйл", "Американская история ужасов", "Харли Квинн" и многих других.

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