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1 час назад

HBO закрыл сериал "Жена путешественника во времени"

Газета.Ruиещё 1

HBO закрыл драматический сериал по роману-бестселлеру Одри Ниффенеггер после одного сезона. Стивен Моффат ("Доктор Кто", "Шерлок") адаптировал роман о романе между женщиной (Роуз Лесли) и застрявшим во времени мужчиной (Тео Джеймс).

HBO закрыл сериал "Жена путешественника во времени"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Хотя HBO не будет продвигать второй сезон "Жены путешественника во времени", для нас было честью сотрудничать с мастерами-рассказчиками Стивеном Моффатом и режиссером Дэвидом Наттером", — говорится в заявлении HBO. - Мы так благодарны за их страсть, тяжелую работу и заботу об адаптации этой любимой книги. Мы также благодарим Тео и Роуз, а также весь наш блестящий актерский состав за их искреннюю игру, которая полностью очаровала зрителей".

В целом сериал получил неблагоприятные отзывы. Как пишет The Hollywood Reporter , непоследовательный тон и отсутствие искры между двумя главными героями мешают "Жене путешественника во времени" когда-либо подняться "до уровня, достойного обморока".

Аудитория сериала в прямом эфире была довольно небольшой: всего 223 тыс. зрителей. (Эта цифра не включает стриминг и отложенный просмотр, где сериалы HBO собирают большую часть своей аудитории.) Моффат написал сценарий, а Наттер снял все шесть эпизодов. Они также являются исполнительными продюсерами вместе со Сью Вертью, Брайаном Минчином и Джозефом Э. Иберти. "Жена путешественника во времени" — один из нескольких сериалов, которые были отменены за последние два дня. Речь идет также о "Дунканвилле" и "Почему женщины убивают".

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