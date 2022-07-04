HBO закрыл сериал "Жена путешественника во времени"

"Хотя HBO не будет продвигать второй сезон "Жены путешественника во времени", для нас было честью сотрудничать с мастерами-рассказчиками Стивеном Моффатом и режиссером Дэвидом Наттером", — говорится в заявлении HBO. - Мы так благодарны за их страсть, тяжелую работу и заботу об адаптации этой любимой книги. Мы также благодарим Тео и Роуз, а также весь наш блестящий актерский состав за их искреннюю игру, которая полностью очаровала зрителей".