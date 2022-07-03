Сериал «Почему женщины убивают» остался без третьего сезона

Изначально создатели сериала планировали продлить его на третий сезон. С чем связана причина отмены «Почему женщины убивают», не сообщается, пишет Deadline.

«Paramount+ приняла трудное решение не продвигать 3-й сезон сериала "Почему женщины убивают". Мы хотели бы поблагодарить наших партнеров из CBS Studios и Imagine Television Studios, потрясающего создателя и шоураннера Марка Черри, а также невероятных сценаристов, актеров и съемочную группу за два незабываемых сезона», — говорится в заявлении студии.

Премьера первого сезона состоялась в августе 2019 года. В центре сюжета оказались три женщины, которые в разное время живут в особняке в Калифорнии и сталкиваются с изменами со стороны супругов. Главные роли в сериале «Почему женщины убивают» исполнили Люси Лью, Дженнифер Гудвин, Александра Даддарио, Лана Паррия и другие.