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6 часов назад

Рецензия на четвертый сезон сериала "Очень странные дела"

Газета.Ru

На Netflix завершился показ четвертого сезона «Очень странных дел» — одного из главных хитов стриминга. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков дождался заключительных серий и рассказывает, каким шоу вернулось спустя три года (спойлер: очень мрачным и эпичным).

Рецензия на четвертый сезон сериала "Очень странные дела"
Фото: Кадр из сериала "Очень странные дела"Кадр из сериала "Очень странные дела"

Три года назад мы наблюдали за разрушением торгового центра "Старкорт", который "коварные русские" использовали как прикрытие для работы над собственным порталом на "обратную сторону". Срок немалый: с тех пор третий сезон "Очень странных дел" основательно подвыветрился из головы, как бы подтвердив свою невнятность, а на стереотипных "коварных русских" и прочую развесистую клюкву в американских сериалах уже стало невозможно обижаться.

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Для самих героев "Дел" прошло, впрочем, не три года, а восемь месяцев, но и за это время они успели повзрослеть. Братья Даффер теперь вспоминают, как много лет назад питчили идею шоу Netflix: дети — это "Балбесы" и "Инопланетянин", подростки тусуются в области "Кошмара на улице Вязов" и "Хэллоуина", а взрослые обитают в пространстве между "Челюстями" и "Близкими контактами третьей степени". Но к четвертому сезону в "Очень странных делах" не осталось ни детей, ни беззаботности "Балбесов", поэтому хорроры Уэса Крейвена и Джона Карпентера внезапно стали занимать две трети референсного пространства.

Четвертый сезон выглядит намного мрачнее и кровавее предшественников: теперь это и правда скорее фильм ужасов, чем приключенческая фантастика, под это дело на камео даже напросился сам Роберт Инглунд (играет он, правда, не монстра, пытающего подростков бэд-трипами, а узника психиатрической лечебницы, хотя казалось бы). Дафферы беззастенчиво сравнивают новый выпуск с "Игрой престолов"; прогрессирующий эпик и правда порой под стать, история уже не вмещается в традиционный формат (все серии идут больше часа, последняя — два с половиной, сезон почти вдвое длиннее предыдущих), а вокруг героев рассеивается кокон неуязвимости. Кто-то умрет, кто-то останется искалеченным. Зима, в смысле финал, близко — впереди только заключительный сезон и решающая схватка.

На этой территории активного повышения ставок братья Даффер не то чтобы действуют без огрех. Сезон довольно строго поделен на три сюжетные линии, которые почти не пересекаются, а действующие лица разбиты на три соответствующие группы, разбросанные в пространстве - помимо лесистого Хоукинса. В кадре оказываются солнечная Калифорния, пустынная Невада и заснеженная Камчатка, где в секретной тюрьме сидит исхудавший Хоппер в робе с надписью "Американец".

Из-за этого порой возникает ощущение, что шоу как бы расслаивается на несколько отдельных, а герои, которым по-хорошему стоит друг с другом повзаимодействовать и выяснить отношения, оказываются вероломно лишены этой возможности. Раздутый хронометраж в большинстве случаев оправдывает себя, но иногда "Странные дела" заметно буксуют, выжидая, пока разрозненные сюжетные линии синхронизируются.

С другой стороны, грех жаловаться. Итоговый сценарий пусть и не выдерживает такого объема героев первого плана, но с ветеранами ужасно приятно вновь встретиться, а с новичками — познакомиться (среди новобранцев особенно выделяется лидер настольного "Адского клуба" Эдди Мансон, которого изображает британец Джозеф Куинн из "Екатерины Великой", напоминающий почему-то Андрея Гайдуляна, сыгравшего Сашу в "Универе". И если в области человеческих отношений Дафферы демонстрируют некоторую избирательность (хотя надо же что-то оставить и на пятый сезон), то с точки зрения атмосферы, саспенса и ловких твистов им, кажется, почти нет равных. Ну и, в конце концов, все эти недочеты — совсем небольшая плата за то, что зумеры теперь тоже в курсе животворящей силы Кейт Буш.

Сериалы,Инопланетянин,Близкие контакты третьей степени,Кошмар на улице Вязов,Хэллоуин,Челюсти,Американец,Игра престолов,Кейт Буш,Роберт Инглунд,Павел Воронков,Андрей Гайдулян,Джон Карпентер,Netflix,
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