Гарри и Меган Маркл станут звездами «Короны»

Королевская семья была категорически против сделки герцогов Сассекских с Netflix, поскольку она изначально несла угрозу нарушения тайны личной жизни монарших родственников принца Гарри. Теперь эти подозрения сбылись: как утверждают инсайдеры, герцогу Сассекскому пришлось вступить в юридический бой с представителями стриминговой платформы из-за беспрецедентного давления в свой адрес. Накануне днём королевский эксперт Анджела Левин в ходе выступления на TalkRadio призналась, что новый многомиллионный контракт, подписанный герцогами Сассекскими с Netflix, имеет и обратную сторону медали, которая категорически не нравится внуку королевы Елизаветы II. Она уверяет, что продюсеры онлайн-платформы требуют от принца Гарри разглашения деталей жизни королевской семьи, которые можно было бы положить в основу очередного сезона нашумевшего сериала «Корона».

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Принц Гарри во время записи интервью, снятое в Кенсингтонском дворце перед его отъездом в Австралию в 2019 году

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«Проблема в том, что когда я встречалась с ним в Кенсингтонском дворце, герцог Сассекский говорил, что они всей семьёй наблюдают за развитием сюжета, но он хотел бы настаивать на завершении съёмок до того момента, когда сценаристам нужно будет освещать жизнь его семьи»,

— поясняет Анджела.

Теперь самый страшный кошмар принца Гарри сбылся, но у него нет возможности повлиять на корпорацию, от которой зависит его благосостояние.

Немалое удивление у королевского эксперта вызвало само желание герцога Сассекского работать с Netflix. Она помнит, что прежде он высказывал крайне негативное отношение к продюсерам «Короны», которые, по его мнению, «высмеивали» жизнь его отца, матери и бабушки. Такие слова она слышала от него более двух лет назад, когда в сети появился четвёртый сезон сериала. Прошло несколько месяцев с того момента — и уже в сентябре 2020-го принц и его супруга заключили контракт с Netflix.

«Я думаю, что Гарри и сам понимает, что совершил чудовищную ошибку. Но он сильно изменился после того, как покинул королевскую семью, и рядом с ним не оказалось того, кто отговорил бы его от такого сомнительного предприятия. Я почти не узнаю в нём того прежнего герцога Сассекского, с которым я была довольно долго знакома»,

— сожалеет Анджела.

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Инсайдеры говорят, что победить в противостоянии с Netflix у принца Гарри нет шансов несмотря на то, что он пока настаивает на том, чтобы финальный сезон «Короны» закончился до событий «мегзита». Всё дело в том, что его супруга, Меган Маркл, не планирует отказываться от дальнейшей работы со стриминговым сервисом, поскольку стремится значительно увеличить свой доход. Анджела Левин боится, что именно она предоставит продюсерам сериала ту информацию, которая опорочит королевскую семью. По её словам, принц Чарльз также рассматривает такой вариант развития событий, хотя до недавнего времени он верил в то, что его удастся избежать. Всё дело в том, что ранее создатель «Короны» Питер Морган намекал на то, что история любви принца Гарри и Меган Маркл не будет освещена в телевизионной драме. Тогда он ссылался на то, что ему гораздо удобнее работать при написании сценария с «событиями 20-летней давности», но теперь, похоже, обстоятельства изменились. Ради рейтингов продюсеры сериала готовы пойти на многое.