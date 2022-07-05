Геральт и сломанный меч: кадры со съемок 3-го сезона «Ведьмака»

Издание Dailymail опубликовало множество новых фотографий со съемок третьего сезона «Ведьмака». На них можно увидеть Генри Кавилла и других членов команды.
Прямо сейчас актеры снимаются в Южном Уэльсе и, судя по всему, работают над какой-то битвой. На одной из фотографий видно, как Геральт убивает другого персонажа сломанным мечом, а тот падает на заранее подготовленный мат. После этого герой присоединяется к Йеннифэр и Цири, и они вместе отправляются в дальнейший путь.
Третий сезон «Ведьмака» будет основан на книге Час Презрения» и станет самым масштабным в сериале. Ранее Netflix показал и другие кадры со съемок, включая фотографию со множеством мечей. Премьера третьего сезона должна состояться до конца 2022 года на Netflix.