Геральт и сломанный меч: кадры со съемок 3-го сезона «Ведьмака»

Прямо сейчас актеры снимаются в Южном Уэльсе и, судя по всему, работают над какой-то битвой. На одной из фотографий видно, как Геральт убивает другого персонажа сломанным мечом, а тот падает на заранее подготовленный мат. После этого герой присоединяется к Йеннифэр и Цири, и они вместе отправляются в дальнейший путь.