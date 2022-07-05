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1 час назад

Генри Кавилл и сломанный меч на новых кадрах со съёмок 3-го сезона «Ведьмака»

Чемпионат.com

Издание Dailymail опубликовало множество новых фотографий со съемок третьего сезона «Ведьмака». На них можно увидеть Генри Кавилла и других членов команды.

Геральт и сломанный меч: кадры со съемок 3-го сезона «Ведьмака»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Прямо сейчас актеры снимаются в Южном Уэльсе и, судя по всему, работают над какой-то битвой. На одной из фотографий видно, как Геральт убивает другого персонажа сломанным мечом, а тот падает на заранее подготовленный мат. После этого герой присоединяется к Йеннифэр и Цири, и они вместе отправляются в дальнейший путь.

Третий сезон «Ведьмака» будет основан на книге Час Презрения» и станет самым масштабным в сериале. Ранее Netflix показал и другие кадры со съемок, включая фотографию со множеством мечей. Премьера третьего сезона должна состояться до конца 2022 года на Netflix.

Кадры со съемок третьего сезона «Ведьмака»

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Сериалы,Генри Кавилл,Netflix,
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