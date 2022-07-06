Создатели "Очень странных дел" объяснили, почему не хотят убивать персонажей

Сценаристы сериала "Очень странные дела" Мэтт и Росс Дафферы ответили на критику актрисы Милли Бобби Браун, которая исполняет роль Одиннадцать. Она заявила, что создателям шоу нужно начать убивать персонажей. Ответ братьев Дафферов публикует The Collider.
"Как Милли нас назвала? Она сказала, что мы оба "чувствительные Салли". Поверьте, мы рассматривали все варианты сцения. В качестве гипотезы, например, хотели убить Майка. Но это стало бы удручающе. Мы не "Игра престолов". Это Хоукинс,а не Весторос",
- сказали они.
Мэтт Даффер подчеркнул, что в следующем сезоне готовит больше смертей. До этого звезда "Очень странные дела" Милли Бобби Браун заявила, что основной состав сериала кажется неприкасаемым для Векны (главного антагониста шоу), что делает сериал менее драматичным. Она подчеркнула, что сценаристам нужно начать убивать персонажей, приведя в качестве примера "Игру престолов".