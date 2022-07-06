Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+28° в 
USD 58.51EUR 60.16
Войти в почту
48 минут назад

Создатели "Очень странных дел" объяснили, почему не хотят убивать персонажей

Газета.Ruиещё 1

Сценаристы сериала "Очень странные дела" Мэтт и Росс Дафферы ответили на критику актрисы Милли Бобби Браун, которая исполняет роль Одиннадцать. Она заявила, что создателям шоу нужно начать убивать персонажей. Ответ братьев Дафферов публикует The Collider.

Создатели "Очень странных дел" объяснили, почему не хотят убивать персонажей
Фото: Кадр из сериала "Очень странные дела"Кадр из сериала "Очень странные дела"

"Как Милли нас назвала? Она сказала, что мы оба "чувствительные Салли". Поверьте, мы рассматривали все варианты сцения. В качестве гипотезы, например, хотели убить Майка. Но это стало бы удручающе. Мы не "Игра престолов". Это Хоукинс,а не Весторос",

- сказали они.

Мэтт Даффер подчеркнул, что в следующем сезоне готовит больше смертей. До этого звезда "Очень странные дела" Милли Бобби Браун заявила, что основной состав сериала кажется неприкасаемым для Векны (главного антагониста шоу), что делает сериал менее драматичным. Она подчеркнула, что сценаристам нужно начать убивать персонажей, приведя в качестве примера "Игру престолов".

Сериалы,Игра престолов,Мэтт Даффер,Бобби Браун,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители