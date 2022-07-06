Создатели "Очень странных дел" объяснили, почему не хотят убивать персонажей

"Как Милли нас назвала? Она сказала, что мы оба "чувствительные Салли". Поверьте, мы рассматривали все варианты сцения. В качестве гипотезы, например, хотели убить Майка. Но это стало бы удручающе. Мы не "Игра престолов". Это Хоукинс,а не Весторос",