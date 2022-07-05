«Мир Дикого Запада» может закончиться на пятом сезоне

Пятый сезон сериала «Мир Дикого Запада» может стать последним, на что намекнул Эд Харрис, исполнитель роли Человека в чёрном. По словам актёра, в планах есть еще один сезон.

Фото: Кадр из сериала Кадр из сериала

Я не представляю, что они хотят сделать. У нас есть ещё один сезон, съемки которого начнутся весной следующего года. Я понятия не имею, чем это закончится.

Также актёр сообщил, что не видит шансов на выживание своего героя. Харрис надеется, что в Человеке в черном пробудятся черты его молодой версии, которую играет Джимми Симпсон.

«Мир Дикого Запада» рассказывает про парк развлечений будущего, где андроиды выполняют любые желания посетителей. Роботам стирают память, но потом выясняется, что воспоминания теряют не все.