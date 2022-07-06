В Москве идут съемки драмеди «Я «любила» мужа»

В Москве проходят съемки нового многосерийного драмеди «Я «любила» мужа». Главные роли в проекте исполняют Светлана Ходченкова и Александр Яценко. По словам режиссера Юлии Трофимовой, этот проект — как «Красота по-американски», только про русскую женщину, переживающую кризис среднего возраста. Действие ленты разворачивается вокруг Ксении, домохозяйки, которая, узнав об измене мужа, нечаянно убивает его. Чтобы не попасть в тюрьму и не потерять детей, она решает спрятать тело и жить как ни в чем не бывало. Но даже непреднамеренное убийство не может остаться безнаказанным.

Фото: Кадр со съемок сериала Кадр со съемок сериала

В Москве идут съемки сериала «Я «любила» мужа» онлайн-кинотеатра Premier. Главные роли в картине исполняют Светлана Ходченкова и Александр Яценко. Режиссером проекта выступила Юлия Трофимова («Страна Саша», «Инсталайф»).

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В центре сюжета — домохозяйка Ксения, у которой в жизни есть все, чтобы быть счастливой: красивый дом, муж, двое детей, собака и высокий финансовый достаток. У Ксении много свободного времени, чтобы проводить его с сыновьями, развозить их по кружкам и в целом ухаживать за семейным очагом. Однако не всё так радужно, как может показаться. Героиня переживает трудный период — кризис среднего возраста. Она понимает, что не так счастлива, как думала раньше. Собаку она боится, деньги надо выпрашивать, а муж и вовсе потерял к ней интерес. Узнав об измене супруга, она решает разнообразить их сексуальную жизнь нетрадиционным способом, но вместо удовольствия случайно убивает его.

Героиня Светланы Ходченковой боится потерять детей и сесть в тюрьму, поэтому в панике придумывает план — спрятать труп и жить дальше, будто ничего не случилось. Вот только встреча с новым мужчиной меняет абсолютно все, так как Ксения влюбляется в следователя, работающего над делом о пропаже ее мужа.

Над сценарием работали Мария Шульгина, Елизавета Тихонова и Юлия Трофимова. Продюсерами проекта выступили Сарик и Гевонд Андреасян, Софья Митрофанова, Макар Кожухов и другие.

Всего планируется один сезон с пятью сериями. Хронометраж каждого эпизода — примерно 24 минуты.

От идеи до реализации

Как рассказала режиссер Юлия Трофимова в разговоре с RT, идея сериала родилась из её желания снять картину о женском кризисе среднего возраста. Кинематографистка хотела показать, как женщина переосмысливает всю свою жизнь, переживает трудности и заново обретает себя и своё счастье.

«Я хотела снять проект про кризис женщины в среднем возрасте. И с этим запросом я пришла к сценаристам, уже с ними мы обсуждали идеи, как это показать. Это такая «Красота по-американски» (фильм, в котором мужчина переживает кризис среднего возраста. — RT), но только по-русски и у женщины. По итогу мы придумали это», — поделилась режиссер.

По ее словам, скрипт сериала был написан еще в 2019 году, однако приступили к съёмкам только в 2022-м: три года Юлия Трофимова искала для проекта финансирование.

Первоначально сериал назывался «Я убила мужа», но позже, по словам режиссера, съемочная группа пришла к выводу, что название нужно сменить.

«Было «Я убила (мужа. — RT)», потом решили, что это будет слишком негативно, поэтому сделали «Я любила мужа», но слово «любила» поместили в кавычки», — пояснила Трофимова.

По жанру лента позиционируется как драмеди, но, как заявила режиссер, юмор в ней будет превалировать.

«Сто процентов будет больше комедии. Тон (у сериала. — RT) — именно драмеди, то есть там есть действительно драматические моменты, над которыми нельзя смеяться, но в целом очень много смешного, даже в грустных ситуациях», — отметила Юлия Трофимова.

Сериал начинается с завязки — убийства мужа. Зритель сразу же знает, кто это сделал, и дальше он может лишь наблюдать за тем, как развиваются события.

«Обычно, когда снимается кино, в большинстве случаев о том, что убийца — садовник, мы узнаем в конце фильма. Здесь же история начинается практически с конца, это все даже заложено в названии фильма. И мне как актрисе было интересно найти этот момент существования, момент поведения своего персонажа, потому что зритель уже знает, что за преступление совершено и кем», — говорит Светлана Ходченкова.

При этом убийство на экране не только физическое, но и метафорическое, заявляет режиссер. Все потому, что оно помогает Ксении начать по-настоящему жить. «Несмотря на раскаяние, она приходит к счастью и освобождению» — и это, по словам Трофимовой, основная тема всей истории, любовь в сюжете вторична.

«Смысл в том, что ты свободен, когда можешь принимать решения сам. Ты не оказываешься (в ситуациях. — RT), а сам создаешь их», —отметила режиссёр сериала.

Бутафорская кровь и розовые волосы

Мрачную сцену убийства сгладит юмор. Юлия Трофимова заявила, что трагичные моменты будут представлены в утрированном виде, а съемочная группа постарается сделать всё, чтобы придерживаться заданного жанром курса.

«Мы все обыгрываем в таком комедийном ключе. Это драмеди, поэтому там не будет какого-то бытописания убийства, постараемся это сделать комедийно. У нас если кровь и есть, то она такая акцентированно преувеличенная, яркая и бутафорская, — пояснила режиссер. — В такой манере мы будет держать все. Нам хочется, чтобы героиню было жалко, чтобы ей сопереживали».

Проект не предполагает сложных элементов грима — Александру Яценко стилисты завивают волосы, а Светлана Ходченкова практически всегда появляется в кадре со свежим дневным макияжем. Несмотря на это, по словам режиссёра, на протяжении сериала у Ксении будут сцены, для которых Ходченкова на экране предстанет перед зрителями с розовыми волосами и блёстками в тон.

Больше всего грима используют на муже Ксении, роль которого исполняет Павел Ворожцов. Постановщица заявила: «Делаем ему совершенно новый образ».

Проект «Я «любила» мужа» снимают в разных точках Москвы. Над сценами в полицейском участке работают в павильоне, остальные локации режиссёр предпочла скрыть.

Следователь-романтик встречает убийцу

Светлана Ходченкова и Александр Яценко ранее работали вместе, но экранной парой стали впервые. Как отметила автор сериала, оба актёра — профессионалы своего дела.

«Мне они очень нравятся — они дико талантливые и профессиональные. Часто мы с одного дубля снимаем, потому что они сразу знают, что делать», — высказалась Юлия Трофимова.

К слову, актерам друг с другом работать тоже нравится. По словам Ходченковой, на съемочной площадке она чувствует себя комфортно и с Александром у них получилось найти общий язык.

«Саша (Александр Яценко. — RT) замечательный. Он очень чуткий партнёр, помимо того, что он замечательный артист, и для меня это важно. Когда партнер не обидит, услышит. Он очень хороший импровизатор. А ещё он такой трогательный и настоящий и всегда знает текст», — поделилась актриса.

В сериале Яценко исполняет роль следователя, потерявшего веру в людей.

«Он полицейский-романтик. Саша (Александр Яценко. — RT) играет эту роль, потому что нам нужен был кто-то вроде Остапа Бендера. Он мент, но очень романтичный, — рассказала режиссёр ленты. — Он произносит: «Я не нашёл свою принцессу!», что странно слышать из уст полицейского».

Говоря о своем персонаже, Светлана Ходченкова дала понять, что героиню ждет трансформация, в результате которой она станет счастливой. По словам актрисы, в начале ленты Ксения «периодически может наступать на свои желания и чувства, при этом вознося на пьедестал семейные ценности. Ей кажется, что жизнь такая и есть».

«Потом мы застаем героиню в период, когда ей нужно искать выход из сложившейся ситуации, причем самой, так как у неё нет людей, которые могут помочь или подсказать, — рассказала исполнительница главной роли. — И то, что она находится в такой достаточно нервной обстановке, непривычной для нее, заставляет ее действовать несколько иначе. К концу сериала героиня обретает себя, пройдя через все эти испытания».