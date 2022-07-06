Стала известна дата премьеры приквела «Сверхъестественного»

Телеканал The CW объявил дату премьеры сериала «Винчестеры». Об этом стало известно Deadline.

Фото: Кадр из сериала Кадр из сериала

Приквел «Сверхъестественного» выйдет на экраны 11 октября 2022 года.

Новый сериал расскажет расскажет о юности отца Дина и Сэма — Джона Винчестера. Зрители смогут увидеть момент его знакомства с матерью мальчиков Мэри, а также понаблюдать за началом его борьбы с нечистыми силами.

Авторами идеи сериала выступили актер Дженсен Эклс, исполнивший роль Дина в оригинальном шоу, и его жена Дэннил. Супруги также стали исполнительными продюсерами проекта. Главные роли в сериале исполнили актеры Дрейк Роджер и Мэг Доннелли. Они предстанут в образе родителей Винчестеров.