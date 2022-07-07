Раскрыты подробности спин-оффа «Очень странных дел»

«Мы читали слухи о том, что будет спин-офф про Одиннадцатую, Дастина, Стива или про испытуемого под другим номером. Нам это неинтересно, все это уже было. Мы потратили много часов про то, чтобы рассказать их истории. Спин-оффы на тысячу процентов будут другими», — сказал Росс Даффер.