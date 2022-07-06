Чем так смешит сериал о психиатре, ломающем жизни

Психологи и психиатры нужны нам для того, чтобы жизнь становилась лучше. Они помогают прорабатывать травмы и бороться с ментальными расстройствами, выступая в роли настоящих докторов и напарников.

Фото: кадр из сериала кадр из сериала

Однако не всегда добросовестные терапевты приносят своим клиентам благо. "Рамблер" расскажет, чем нас так рассмешил сериал "Психиатр по соседству".

Это история о Марти и его психиатре, который не только изменил жизнь своего пациента, но и полностью завладел ею. Мартиену понадобилось 30 лет, чтобы это осознать и вновь стать хозяином своей судьбы.

Удивительно, но эта картина основана на реальной истории из жизни психиатра и его клиента. В 1982 году Мартин Марковиц обратился к психиатру Айзеку Хершкопфу, чтобы тот помог ему оправиться после смерти родителей. На фоне трагической кончины родственников у мужчины развилась повышенная тревожность и панические атаки.

Доктор бодро и активно принимается лечить клиента. Раздавая советы о том, как стать увереннее, ему удается помочь Марти. Удовлетворенный своими быстрыми результатами мужчина начинает посещать терапевта чаще. Вскоре их общение выходит за рамки часового сеанса, чего психиатр не должен делать ни в коем случае.

В какой-то момент Айзек узнает, что его клиент Марти по-настоящему богат. Желание заработать перевешивает желание быть полезным. Поэтому врач, воздействуя на слабую волю пациента, навязывает ему ощущение, что именно он спас ему жизнь. В итоге, доктор контролирует все сферы жизни своего клиента, манипулирует им и, конечно, пользуется его деньгами.

Много лет доктор сидел на хвосте у своего клиента. Безусловно, правда находит дорогу к Мартину, и ему придется пройти большой путь, чтобы вернуть свою жизнь назад.