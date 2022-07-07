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3 часа назад

Тарантино назвал «Свинку Пеппу» величайшим мультсериалом

Lenta.ru

Американский режиссер, продюсер и сценарист Квентин Тарантино в беседе с изданием Empire оценил британский мультсериал «Свинка Пеппа».

Тарантино назвал «Свинку Пеппу» величайшим мультсериалом
Фото: lenta.rulenta.ru

Тарантино признался, что часто смотрит этот сериал.

«На самом деле мне нравится "Свинка Пеппа" <...> Я скажу так: "Свинка Пеппа" — величайший британский импорт этого десятилетия», — подчеркнул он.

«Свинка Пеппа» — британский мультсериал, состоящий из серий по 5 минут. Главные герои: Свинка Пеппа, ее младший брат Джордж, мама Свинка и папа Свин. Сериал был показан по телевидению более чем в 180 странах и переведен на 40 языков.

Ранее 59-летний Квентин Тарантино стал отцом во второй раз. У режиссера и его жены Даниэлы Пик родилась дочь. Девочка появилась на свет 2 июля 2022 года. Это второй общий ребенок пары. Супруги уже воспитывают двухлетнего сына Лео.

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