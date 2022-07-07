Тарантино назвал «Свинку Пеппу» величайшим мультсериалом

Американский режиссер, продюсер и сценарист Квентин Тарантино в беседе с изданием Empire оценил британский мультсериал «Свинка Пеппа».

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Тарантино признался, что часто смотрит этот сериал.

«На самом деле мне нравится "Свинка Пеппа" <...> Я скажу так: "Свинка Пеппа" — величайший британский импорт этого десятилетия», — подчеркнул он.

«Свинка Пеппа» — британский мультсериал, состоящий из серий по 5 минут. Главные герои: Свинка Пеппа, ее младший брат Джордж, мама Свинка и папа Свин. Сериал был показан по телевидению более чем в 180 странах и переведен на 40 языков.