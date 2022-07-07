Сериал "Зло" быстро продлили на четвертый сезон

Paramount одобрил четвертый сезон бывшей драмы CBS "Зло" Роберта и Мишель Кинг. Эта новость появилась всего через несколько недель после того, как третий сезон сериала с Катей Херберс и Майком Колтером в главных ролях запустился на платформе. Об этом пишет The Hollywood reporter. Первоначально сериал был разработан для CBS.
В актерский состав сериала вошли: Аасиф Мандви, Майкл Эмерсон, Кристин Лахти, Курт Фуллер, Андреа Мартин, Бруклин Шак, Скайлар Грей, Мэдди Крокко и Даля Кнапп. В центре сюжета — психолог, специализирующийся на событиях, которые пресса квалифицирует как "чудо". В сериале пытаются разобраться, реально ли этим явлениям нет объяснения или их все-таки можно научно обосновать.
Компанию скептически настроенной девушке составят священник и мутноватого вида "синий воротничок". Телешоу предлагает увлекательную борьбу противоположностей. Ранее сообщалось, что сериал "Почему женщины убивают" не будет продлен на третий сезон. Причина закрытия проекта не сообщается. Второй сезон показывал высокие результаты по просмотрам и попал в список "10 лучших сериалов с точки зрения общего вовлечения и привлечения новых подписчиков".