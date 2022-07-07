Сериал "Зло" быстро продлили на четвертый сезон

Paramount одобрил четвертый сезон бывшей драмы CBS "Зло" Роберта и Мишель Кинг. Эта новость появилась всего через несколько недель после того, как третий сезон сериала с Катей Херберс и Майком Колтером в главных ролях запустился на платформе. Об этом пишет The Hollywood reporter. Первоначально сериал был разработан для CBS.

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В актерский состав сериала вошли: Аасиф Мандви, Майкл Эмерсон, Кристин Лахти, Курт Фуллер, Андреа Мартин, Бруклин Шак, Скайлар Грей, Мэдди Крокко и Даля Кнапп. В центре сюжета — психолог, специализирующийся на событиях, которые пресса квалифицирует как "чудо". В сериале пытаются разобраться, реально ли этим явлениям нет объяснения или их все-таки можно научно обосновать.