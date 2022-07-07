Названа дата премьеры детективного сериала "Капкан на судью"

"Это история о душевных переживаниях человека — из-за определенных событий в его жизни он не находит себе места. Мой герой никак не может на них повлиять, это вне его компетенции. Он просто поставлен перед фактом и вынужден предпринимать хоть что-то, чтобы спасти близких и родных людей", - отметил Домогаров.