Названа дата премьеры детективного сериала "Капкан на судью"

Премьера детективного сериала о поиске социальной справедливости "Капкан на судью" с Александром Домогаровым и Викторией Толстогановой в главных ролях состоится 15 июля.
"Это история о душевных переживаниях человека — из-за определенных событий в его жизни он не находит себе места. Мой герой никак не может на них повлиять, это вне его компетенции. Он просто поставлен перед фактом и вынужден предпринимать хоть что-то, чтобы спасти близких и родных людей", - отметил Домогаров.
Сериал расскажет о жизни честного судьи Нестерова (Домогаров), который запомнился коллегам своим чутьем на настоящих преступников и щепетильным изучением каждого дела. В день своего 55-летия юбилея главный герой приглашает друзей, родственников и коллег отметить праздник у него дома.
Однако в ходе торжества пропадает дочь Нестерова Аня (Ангелина Загребина). За расследование дела берется лучший следователь полиции майор Забелин (Александр Горбатов).