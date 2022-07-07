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38 минут назад

Братья Даффер снимут сериал по мотивам аниме «Тетрадь смерти»

Lenta.ru

Режиссеры и продюсеры сериала «Очень странные дела» братья Мэтт и Росс Даффер экранизируют японское аниме «Тетрадь смерти». Об этом сообщает Deadline.

Братья Даффер снимут сериал по мотивам аниме «Тетрадь смерти»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Над новым проектом будет работать студия Дафферов Upside Down Pictures. Адаптация манги «Тетрадь смерти» выйдет на стриминговой платформе Netflix в формате сериала. Дата релиза пока неизвестна.

Продюсеры отметили, что новая компания будет создавать истории, которые вдохновляли их в детстве. Сейчас они главным образом работают над пятым сезоном научно-фантастического сериала в жанре ужасов «Очень странные дела».

Первая экранизация знаменитой манги режиссера Адама Вингарда вышла на Netflix в 2017 году. Главные роли исполнили актеры Нат Вулф, Уиллем Дефо, Маргарет Куэлли и Лакит Стэнфилд.

Оригинальная история за авторством японского писателя Цугуми Обы рассказывает о мальчике по имени Лайт, который нашел загадочную черную тетрадь, приносящую смерть каждому, кто окажется вписанным на ее страницах.

Сериалы,Нат Вулф,Маргарет Куэлли,Адам Вингард,Уиллем Дефо,Росс Даффер,Netflix,
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