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2 часа назад

Какие сериалы вошли в программу фестиваля "Пилот"

ТАСС

Более 20 российских премьерных сериалов включили в программу фестиваля "Пилот", среди них исторический проект "Купцы и дети" с Михаилом Пореченковым и Ксенией Кутеповой, детектив "Замерзшие" Адильхана Ержанова, комедия "Друг на час" с Сергеем Шакуровым и другие. Об этом сообщает в четверг пресс-служба смотра.

Какие сериалы вошли в программу фестиваля "Пилот"
Фото: Кадр из сериала "Купцы и дети"Кадр из сериала "Купцы и дети"

Фестиваль сериалов "Пилот" пройдет в Иваново с 15 по 17 июля. "IV российский фестиваль сериалов "Пилот" объявил конкурсную программу - в ней представлен 21 российский премьерный сериал", - рассказали в пресс-службе.

В конкурсную программу включили проект "Горемыки" Никиты Тамарова, "Цыцгендер" с Кристиной Кучеренко в роли фем-активистки, мистическая комедия "Закрыть гештальт", герой которой обретает дар видеть призраков, детектив "Переговорщик" с Кириллом Пироговым об опытном посреднике в общении с террористами.

Зрителей и жюри также ожидает драма "А сейчас реклама!" с Риналем Мухаметовым, Алексеем Золотовицким и Кристиной Асмус, трагикомедия об искусственном оплодотворении "Морозко" с Аглаей Тарасовой, комедийный боевик "Красный 5" с Владимиром Вдовиченковым и другие проекты. Победителей смотра назовет жюри, в состав которого войдут представители отечественной теле- и киноиндустрии.

Фестиваль "Пилот", который позволяет авторам представить проекты ведущим экспертам и игрокам рынка, существует с 2018 года. Его президентом является режиссер и сценарист Валерий Тодоровский, генпродюсером выступает Светлана Дрыга, программным директором - Егор Москвитин. В попечительский совет смотра входят ведущие представители киноиндустрии.

Сериалы,Замёрзшие,Морозко,Кристина Кучеренко,Егор Москвитин,Светлана Дрыга,Аглая Тарасова,Кирилл Пирогов,Ксения Кутепова,Кристина Асмус,Валерий Тодоровский,Адильхан Ержанов,
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