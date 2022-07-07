Стал известен актерский состав сериала о группе «Король и Шут»

Онлайн-кинотеатр “Кинопоиск” сделал объявление о начале съёмочного процесса сериала, который посвящён известной панк-группе «Король и Шут». Также были названы актёры, которые принимают участие в проекте. Уточняется, что их выбирали посредством народного голосования.

Роль фронтмена Михаила Горшенёва, который скончался в 2013 году, будет исполнять Константин Плотников — актёр петербургского театра «Цехъ». Также Плотников участвовал в фильме Романа Васьянова «Общага» и в сериале «Вертинский» в эпизодической роли.

Андрея Князева будет играть выпускник ВГИКа Влад Коноплёв, снимавшийся в видеоклипе исполнителя Noize MC на песню «Почитай старших», а также в многосерийном фильме «Моя большая тайна».