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39 минут назад

Стал известен актерский состав сериала о группе «Король и Шут»

FBM.ru

Онлайн-кинотеатр “Кинопоиск” сделал объявление о начале съёмочного процесса сериала, который посвящён известной панк-группе «Король и Шут». Также были названы актёры, которые принимают участие в проекте. Уточняется, что их выбирали посредством народного голосования.

Стал известен актерский состав сериала о группе «Король и Шут»
Фото: FBM.ruFBM.ru

Роль фронтмена Михаила Горшенёва, который скончался в 2013 году, будет исполнять Константин Плотников — актёр петербургского театра «Цехъ». Также Плотников участвовал в фильме Романа Васьянова «Общага» и в сериале «Вертинский» в эпизодической роли.

Андрея Князева будет играть выпускник ВГИКа Влад Коноплёв, снимавшийся в видеоклипе исполнителя Noize MC на песню «Почитай старших», а также в многосерийном фильме «Моя большая тайна».

Также в съёмочном процессе будут задействованы Валерия Зоидова, Даниил Вахрушев, Илья Ловкий, Данила Рассомахин и другие актеры.

Сериалы,Роман Васьянов,Данила Рассомахин,Константин Плотников,Даниил Вахрушев,Илья Ловкий,Михаил Горшенев,Андрей Князев,
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