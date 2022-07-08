«Оби-Ван Кеноби» превратили в 2,5-часовой фильм

Во многом сериал «Оби-Ван Кеноби» получился разочаровывающим. У шоу есть достоинства, но их явно меньше, чем недостатков. Режиссер и блогер Кай Паттерсон решил взять дело в свои руки и исправить то, что получилось у Disney.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Он рассказал, что из шести эпизодов, которые длятся более четырех часов, смонтировал полнометражный фильм продолжительностью в 2,5 часа. Притом «Кеноби» изначально и задумывался как фильм, однако в итоге его превратили в сериал. Паттерсон убрал множество бесполезных сцен, а также постарался изменить некоторые моменты, чтобы они органичнее вписались в ленту.

Паттерсон также отметил, что с этого всего он не заработает денег. Он такой же фанат «Звездных войн», как и многие люди, поэтому решил сделать достойный проект про Оби-Вана Кеноби. Еще режиссер призвал не распространять его фильм, не купив подписку в Disney+. Паттерсон выступает против пиратства в любом его проявлении.

Сериал про Оби-Вана, на мой взгляд, пострадало от вещей, которые можно было легко исправить в сценарии. Неуклюжий темп, целые сцены, которые в конечном итоге ни к чему не привели, дурацкие диалоги и режиссерские решения, поэтому я решил взять дело в свои руки и изменить то, что мог. Я хочу сказать предельно ясно, это моя собственная художественная интерпретация того, как эти сцены могут быть соединены вместе, чтобы сделать что-то, что в итоге будет лучше работать.

Посмотреть фильм Паттерсона можно по этой ссылке. На сайте также можно увидеть его обращение к аудитории и ссылки на разные версии проекта.