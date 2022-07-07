Сериалы для тех, кто хочет покататься на эмоциональных качелях

Для тех, кому в жизни не хватает острых ощущений, «Рамблер» собрал захватывающие сериалы, которые будут держать вас в напряжении от серии к серии.
Историческая драма с неподражаемым Киллианом Мерфи, события которой разворачиваются в британской провинции в послевоенное время. Семья Шелби – одна из самых жестоких и влиятельных гангстерских банд, фирменный знак которой – зашитые в козырьки лезвия. Группировка промышляет грабежами и азартными играми, а также находится в вечной борьбе за сферы влиянии.
По сюжету трое подростков из бедных семей Самуэль, Надя и Кристиан получают стипендию для обучения в престижной частной школе «Лас Энсинас». Ребятам предстоит влиться в элитную тусовку, но сделать это оказывается не так-то и просто. Убийство одного из учеников и вовсе осложняет жизнь новеньких.
История четырех семей, живущих спокойной и размеренной жизнью в маленьком немецком городке. Видимая идиллия рушится, когда бесследно исчезают двое детей и воскресают темные тайны прошлого. Кстати, сериал стал первым проектом Netflix, снятым в Германии.
История о сталкере-психопате Джо Голдберге (его сыграл звезда оригинальной «Сплетницы» Пенн Бэджли), у которого влюбленность в избранниц граничит с опасной одержимостью. Парень готов тихо и методично устранять любые препятствия на пути к сердцу девушек, даже если эти препятствия – люди.
Шпионский триллер Джеймса Хоуза («Доктор Кто», «Сквозь снег») с отборным черным юмором по одноименному роману Мика Херрона. Молодого агента британской разведки Ривера Картрайта после провала миссии отправляют в Слау-Хаус – пристанище шпионов-неудачников, на чьих карьерах поставили крест. Команда изгоев под руководством деспотичного босса Джексона Лэмба получает шанс восстановить репутацию, взявшись за дело о похищении студента пакистанского происхождения. Главные роли в шоу исполнили Джек Лауден, Гари Олдман, Кристин Скотт Томас и другие.