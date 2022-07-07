Костюмы из сериала "Эмили в Париже" будут проданы на аукционе

Французская некоммерческая организация Renaissance выставит на аукцион переработанные наряды со съемок второго сезона сериала "Эмили в Париже". Об этом пишет WWD.

В число наиболее ценных экземпляров вошли кремовое платье и жакет с принтом в виде цепей, в котором на экране появилась актриса Филиппина Леруа-Болье. Она исполнила роль директора креативного агентства Сильви. Ее платье и жакет со съемок оцениваются в €400-500. Платье Sonia Rykiel и брюки Yohji Yamamoto Эшли Парк, сыгравшей Минди Чэнь - подругу главной героини Эмили, оцениваются от €150 до €180.