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1 час назад

Стартовали съемки сериала о панк-рок группе «Король и Шут»

Слово и Дело

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» объявил о старте съемок сериала, посвященного панк-группе «Король и Шут». Предполагается, что работа будет завершена в октябре.

Стартовали съемки сериала о панк-рок группе «Король и Шут»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Съемки сериала проходят в Санкт-Петербурге. Актеров для проекта выбирали путем народного голосования. «Кинопоиск» сообщил имена артистов, которые исполнят главные роли.

Покойного фронтмена коллектива Михаила Горшенева сыграет Константин Плотников. Образ Андрея Князева воплотит выпускник ВГИКа Влад Коноплев.

Также в сериале снимутся Валерия Зоидова, Даниил Вахрушев, Данила Рассомахин, Илья Ловкий и другие.

Сериалы,Данила Рассомахин,Константин Плотников,Даниил Вахрушев,Илья Ловкий,Михаил Горшенев,Андрей Князев,
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