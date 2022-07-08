За что мы не любим Эду Йылдыз из сериала «Постучись в мою дверь»

Сериал «Постучись в мою дверь» вышел в 2020 году и сразу же привлек к себе внимание зрителей как в Турции, так и за границей. Главные герои романтического проекта Эда Йылдыз и Серкан Болат моментально обзавелись своим фан-клубом.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Успех истории «Постучись в мою дверь» был, на самом деле, ожидаем. В первую очередь, премьера турецкого хита состоялась в год, когда почти весь мир был вынужден сидеть дома из-за эпидемии коронавируса. Также создателям сериала удалось придумать действительно интересный сюжет. В обзоре на «Постучись в мою дверь» мы подробно разбирали, как и почему эта история завоевала наши сердца.

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Конечно, многие продолжали смотреть сериал до самого конца из-за главных героев. Безусловным фаворитом среди поклонников истории был Серкан Болат. Хотя у этого красавчика в исполнении турецкого актера Керема Бюрсина были свои недостатки, ему их прощали.

А вот возлюбленная местного плейбоя Эда Йлдыз по-настоящему раздражала зрителей. И, если подробно проследить всю линию развития этого персонажа, становится понятно, отчего его так не любили. И в первую очередь многим не нравилась эмоциональность Эды.

На самом деле есть вероятность, что сценаристы специально прописали такую черту Йылдыз в противовес вечной сдержанности Болата, прозванного в «Постучись в мою дверь» мистером Роботом. Так, если Серкан предпочитал уходить от конфликта или умалчивать о своих чувствах, то Эда часто плакала, кричала и даже била все, что ей попадалось под руку. А такое поведение далеко не всем покажется нормальным.

Хотя Йылдыз позиционировалась как хороший персонаж, с которым всем хочется дружить, на самом деле девушка часто вела себя очень некрасиво. Выражалось это, в первую очередь, кознями, которые Эда готовила своей сопернице Селин. Часто вредное поведение Йылдыз можно оправдать ее местью или защитой.