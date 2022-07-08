Появились свежие кадры сериала Resident Evil от Netflix

Netflix разогревает аудиторию перед премьерой сериала Resident Evil, которая состоится уже 14 июля. Появилось много свежих кадров из шоу с главными героями и зараженными.

Фото: Кадр из сериала Resident Evil Кадр из сериала Resident Evil

На кадрах можно детально рассмотреть зомби, а также Альберта Вескера и его дочерей. Особенно жутко выглядит вывернутая заражённая.

Кадр из сериала Resident Evil

Кадр из сериала Resident Evil

Кадр из сериала Resident Evil

История сериала развернется в 2036 году — через 14 лет после утечки T-вируса. Главными героями станут дочери Альберта Вескера, которые будут пытаться выжить. Кроме того, покажут события до апокалипсиса. Можно будет взглянуть на популярную франшизу под другим углом.