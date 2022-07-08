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19 минут назад

Зомби и люди на свежих кадрах сериала Resident Evil от Netflix

Чемпионат.comиещё 2

Netflix разогревает аудиторию перед премьерой сериала Resident Evil, которая состоится уже 14 июля. Появилось много свежих кадров из шоу с главными героями и зараженными.

Появились свежие кадры сериала Resident Evil от Netflix
Фото: Кадр из сериала Resident EvilКадр из сериала Resident Evil

На кадрах можно детально рассмотреть зомби, а также Альберта Вескера и его дочерей. Особенно жутко выглядит вывернутая заражённая.

Кадр из сериала Resident Evil
Кадр из сериала Resident Evil
Кадр из сериала Resident Evil

История сериала развернется в 2036 году — через 14 лет после утечки T-вируса. Главными героями станут дочери Альберта Вескера, которые будут пытаться выжить. Кроме того, покажут события до апокалипсиса. Можно будет взглянуть на популярную франшизу под другим углом.

В первом сезоне Resident Evil будет восемь серий. В сериале сыграли Лэнс Реддик, Элла Балинска, Тамара Смарт, Сиена Агудонг, Аделин Рудольф, Паола Нуньес и Ахад Раца Мир. Продлят ли шоу на второй сезон, будет зависеть от успешности первого. Пока что об этом никто не говорил.

Сериалы,Паола Нуньес,Лэнс Реддик,Netflix,
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