Российские сериалы 2022 года, которые нельзя пропустить

Для тех, кто находится в поисках классного сериала, собрали российские проекты, которые приятно удивят.

Фото: Кадр из сериала "Нулевой пациент" Кадр из сериала "Нулевой пациент"

«Оффлайн»

Видео дня

Детективный триллер о пользователях секретного приложения BeHappy, через которое они покупают запрещенные вещества. Они сталкиваются с серьезным противником под именем Анонимус, который сообщает им, что что сумел раскрыть данные всех, кто когда-либо пользовался этим приложением. Он дает им выбор — пойти в полицию и во всем признаться или сыграть в смертельную игру… Главные роли исполнили Никита Ефремов, Риналь Мухаметов и Полина Максимова.

Кадр из сериала "Оффлайн"

«Обоюдное согласие»

Молодая учительница обвиняет компанию влиятельных мужчин города в групповом изнасиловании во время совместной прогулки на яхте. Поданное заявление в полицию вызывает общественный резонанс, но под прицелом – не предполагаемые преступники, а сама жертва. Драматический триллер Валерии Гай Германики для KION со Светланой Ивановой, Шамилем Хаматовым, Аллой Михеевой и другими.

Кадр из сериала "Обоюдное согласие"

«Киллер»

Экшен-драма с Александром Устюговым о бывшем полицейском Иване, который вынужден стать наемным убийцей, чтобы отомстить врагу. Правда, судьба вносит в его планы свои коррективы: он попадает в аварию и теряет память. Он не помнит, кто он, кто его нанял и кого он должен убить, таким образом получая неожиданный шанс на новую жизнь.

Кадр из сериала "Киллер"

«Amore More»

В центре истории – две пары молодых людей с трудностями в отношениях. Георгий – полиамор, который не знает, как объяснить своей новой возлюбленной Алисе, что она никогда не будет у него единственной. Брак другой пары – шеф-повара Сергея и бухгалтера Елены – трещит по швам. Его бизнес после пандемии рухнул, сам он впал в глубокую депрессию и не хочет ничего. И когда находится идеальное, казалось бы, решение проблем всех героев, в дело вмешиваются настоящие чувства, разрушающие безупречный план…

Кадр из сериала "Amore More"

«Нулевой пациент»

Хит 2022 года о первой в СССР вспышке ВИЧ с Аскаром Ильясовым, Никитой Ефремовым, Евгением Стычкиным и другими. События разворачиваются в 1988-м в Калмыцкой АССР, где молодой врач детской больницы обнаруживает у нескольких пациентов опасную инфекцию. Вскоре к расследованию подключается ученый из Москвы – специалист по малоизвестной в Союзе «экзотической» болезни.