Теперь официально: начались съемки спин-оффа «Содержанок»

На прошлой неделе самые внимательные петербуржцы и гости города заметили съемочную группу онлайн-кинотеатра START в Северной столице, в сети появились первые кадры с площадки, а фанаты гадали о касте. Все так — начались съемки «Содержанки. Перезагрузка». Рассказываем, как стартовал проект и чего ждать от спин-оффа суперхита.

Фото: Eva.ru Eva.ru

События разворачиваются спустя три года после окончания третьего сезона. «Белая вечеринка» на петербургском форуме собирает в своих стенах давних знакомых. В их жизни многое поменялось: Катя (Александра Ревенко) стала женой Чистякова (Константин Лавроненко) и пробилась во власть, Карина (Сабина Ахмедова) вышла замуж за влиятельного бизнесмена и мецената восточного происхождения. Мила (Марина Зудина) наслаждается свободной жизнью, Дарюс (Игорь Миркурбанов) готовится к съемкам нового фильма… Приезжает на вечеринку и Лена Широкова (Дарья Мороз). Как и все, она преследует здесь свои интересы. Томное течение вечера прерывает смерть одного из влиятельных гостей.

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Шоураннер проекта Ирина Сосновая («Содержанки», «Шторм», «Медиатор») рассказывает: «Московская история, длившаяся три сезона, завершилась: финал проекта вынул из шкафов последние скелеты, расставил все фигуры по своим местам. В “Перезагрузке” мы начинаем другую историю, которая откроет зрителю новых персонажей, а уже знакомых героев поместит в непривычные обстоятельства и раскроет их с неожиданной стороны. А Петербург в “Перезагрузке” –– не только место событий, но и один из важных участников этой сатирической драмы».

Продолжает работу над проектом как креативный продюсер и исполнительница одной из главных ролей и Дарья Мороз.

«Обсуждая идею “Перезагрузки”, мы хотели взглянуть на полюбившихся персонажей с нового ракурса. Моя героиня Лена Широкова даже выглядит по-новому, особенно в сравнении с третьим сезоном. Она отходит от образа бизнес-леди, шик и лоск теперь спрятан, она возвращается к себе, своей “настоящести” и, мне кажется, ей в этом комфортно. Она уже не Лена Широкова из первого сезона, но и не та Лена, которая жила в доме Глеба, — рассказывает Дарья Мороз. — Кроме того, в “Перезагрузке” появится большое количество интересных, разных и очень современных героев, зритель увидит новые типажи содержанок и их градацию».

Режиссером спин-оффа стала Ламара Согомонян, для которой «Содержанки. Перезагрузка» — сериальный дебют. Ее короткометражный фильм «Собирайся, поедем на праздник» с Дарьей Мороз в главной роли был показан на «Кинотавре», вошел в шорт-листы международных фестивалей короткометражных фильмов в Париже, Вене и Берлине, а на международном кинофестивале в Лос-Анджелесе взял награды за лучшую режиссуру и актерское исполнение и стал лучшей короткометражной картиной месяца.

«За три сезона проект сформировал внутри себя большую вселенную и в “Перезагрузке” мне хотелось бы ее сохранить. При этом, со своей стороны, я хочу добавить лаконичности и завершенности этой вселенной. Порадовать аудиторию новыми персонажами, а также увлечь интересной визуализацией»,

— комментирует Ламара Согомонян.

Еще одной интригой прошлой недели стали фотографии и видео с Сергеем Горошко («Майор Гром: Чумной Доктор», «Этерна: Часть первая», «Заключение») из Петербурга. Поклонники гадали, кого же он сыграет в «Перезагрузке».

«Чтобы познакомиться с историей “Содержанок”, я до начала съемок отсмотрел весь материал, так что присоединился к проекту уже подготовленный. Но и до утверждения на роль о проекте, конечно, много слышал. Мне кажется, все знают этот сериал! — рассказывает Сергей Горошко. — Моего героя зовут Влад. Я бы назвал его “человеком-идеей”, который пытается в одиночку что-то изменить в этом мире. Он тотально одинок и нелюдим».

К актерскому составу также присоединятся Наталья Рогожкина («Бывшие», «Шторм», «Вертинский») и Иван Мулин («Перевал Дятлова», «Казнь», «Черная весна»), а также зарубежные артисты. В их числе — немецкий актер Стив Виндольф (Steve Windolf), которого российские зрители могли видеть в сериалах «Святой Майк», «Гений», «Ку'дамм 56». Хорватский актер и эстрадный певец Франо Ласич (Frano Lasic), в чьей фильмографии более 60 ролей в фильмах и сериалах, и сербский актер и режиссер Иван Евтович (Ivan Jevtovic) — более 30 ролей, среди которых проекты «Центр неотложной помощи» и «Человеческий зверинец».