Джордж Мартин пообещал другой финал «Игре престолов»

Американский писатель-фантаст и автор серии романов «Песнь льда и пламени» Джордж Р. Р. Мартин раскрыл подробности своей новой книги «Ветра зимы». Об этом он написал в своем личном блоге Not a Вlog.

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Автор отметил, что происходящие события в произведении будут отличаться от показанных в сериале «Игра Престолов». По словам писателя, его романы больше и сложнее, чем сериал.

«Например, в романе появятся новые персонажи, которые повлияют на сюжет. Скажу еще, что не все персонажи, дожившие до конца "Игры престолов", доживут до конца цикла "Песни льда и пламени". Точно также как и не все персонажи, умершие в "Игре престолов", умрут в книге», — сказал он.

Мартин добавил, что не может рассказать о финале романа. «А концовка? Вам придется подождать, пока я до нее доберусь. Некоторые вещи останутся прежними, а многое — нет», — отметил он.

«Ветра зимы» — роман в жанре эпического фэнтези за авторством американского писателя Джорджа Р. Р. Мартина, шестая и предпоследняя часть саги «Песнь Льда и Огня». Ожидается, что данный роман будет дописан и опубликован в 2022 году. С книгой косвенно связаны шестой и седьмой сезоны телесериала «Игра престолов».