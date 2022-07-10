Как фанаты мультсериала «Сказочный патруль» видят героев

Позитивные и яркие волшебницы из мультсериала «Сказочный патруль» частенько попадают в сложные ситуации, которые ведут к новым знакомствам. Что-то похожее происходит и в жизни — неприятности не всегда несут с собой негатив. Так зрители, чем дольше следят за выходом новых серий, тем больше героев видят.Что вызывает вдохновение и желание показать свою любовь через творчество. Тлум.Ру выбрал несколько интересных и безусловно красивых фанатских рисунков.Варя и тот самый рыцарь в сияющих доспехах, автор: ShipushilaLife Звезда сцены Мальвина в окружении своей труппы, автор: Глистыч Корвин и Маша. Ждём подобную сцену в мультсериале, автор: ShipushilaLife Влад и Алиса на стиле, автор: daisypooh Варя отмечает свой день рождения, автор: mirzamar Повзрослевшая Снёжка, автор: j__am Маша знает, как правильно позировать для фотографии, автор: ptiiza Задумчивая Алиса, автор: abaddonalimer Сияющая Алёнка Понравилось? Присоединяйтесь к арт-сообществу фанатов мультсериалов, и возможно в следующей подборке вы увидите своё творчество.А ещё больше занимательных подборок артов по мультфильмам ищите в нашем канале вЯндекс.Дзен. Кстати, мы завели Telegram —присоединяйтесь.Интересное по теме: КАК ОДЕВАЛИСЬ БЫ ФЕИ ВИНКС, ЕСЛИ СЕРИАЛ СТАРТОВАЛ СЕЙЧАС, А НЕ В НАЧАЛЕ 2000-ХТакже вам понравится: Принцессы Disney нарядились в комфортные толстовкиФанаты «Сказочного патруля» нарисовали Несмеяну в разных стилях