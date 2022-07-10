Цири с единорогом: новые фото со съемок «Ведьмака»

Продолжаются съемки третьего сезона сериала «Ведьмак», экранизацию которого стоит ждать к весне 2023 года. Продюсеры уже несколько раз меняли локации съемок — в этот раз новые кадры с Фрейей Аллан пришли из Марокко. Издание Redanian Intelligence предоставила снимки Цири с белыми лошадьми.
По информации СМИ, на этапе пост-продакшна они сыграют единорога по кличке Иурравакс. Рог для животного нарисуют при помощи компьютерной графики. Предполагается, что момент встречи Цири с Иурраваксом покажут лишь перед финалом третьего сезона: в предпоследней или последней серии.