Остросюжетные сериалы для фанатов «Очень странных дел»

Сериал «Очень странные дела» стал вторым за всю историю Netflix, который посмотрели больше миллиарда часов (первый — южнокорейский проект «Игра в кальмара»). И пока поклонники ждут финальный сезон любимого шоу, «Рамблер» собрал остросюжетные сериалы, которые оценят фанаты «Очень странных дел».

Фото: Кадр из сериала "Ведьмак" Кадр из сериала "Ведьмак"

«Тьма»

История четырех семей, живущих спокойной и размеренной жизнью в маленьком немецком городке. Видимая идиллия рушится, когда бесследно исчезают двое детей и воскресают темные тайны прошлого. Кстати, сериал стал первым шоу Netflix, снятым в Германии.

Кадр из сериала "Тьма"

«Ведьмак»

Сериал о мутанте, который за деньги убивает чудовищ — оборотней, вампиров и даже заколдованных принцесс. Его жизнь оказывается тесно связана с колдуньей Йеннифер и малолетней наследницей королевства Цинтра по имени Цири. Главную роль в проекте исполнил Генри Кавилл.

Кадр из сериала "Ведьмак"

«Лок и ключ»

Овдовевшая женщина с тремя детьми переезжает в фамильное имение Дом Ключей в городке Мэтисон. Семья надеется начать жизнь заново, оставив в прошлом трагические происшествия. Но особняк скрывает в своих стенах некие ключи и чудовище, которое за ними охотится.

Кадр из сериала "Лок и ключ"

«Пацаны»

Дерзкий сериал по комиксу Гарта Энниса, действия которого разворачиваются в мире, где люди со сверхспособностями принадлежат к элите общества и творят, что ходят. Однако не все готовы с этим мириться: отряд простых смертных ставит на место продажных супергероев в трико. В главных ролях: Карл Урбан, Джек Куэйд Энтони Старр, Чейс Кроуфорд и другие.

«Меня это не устраивает»

Сидни Новак пытается справиться со школьной жизнью, половым созреванием и странными суперспособностями, проснувшимися глубоко внутри — внезапно девушка обнаруживает, что обладает телекинезом.