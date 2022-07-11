Стартовали съемки сериала «Я любила мужа» с Ходченковой

Начались съемки сериала «Я любила мужа» со Светланой Ходченковой в главной роли, сообщает kino.mail.ru.

В центре сюжета – история обычной домохозяйки Ксении, которая очень любит своего мужа. Однако начинает догадываться, что супруг ей неверен. Убедившись, что подозрения не беспочвенны, она случайно убивает изменщика прямо в постели.

Опасаясь, что теперь ее посадят в тюрьму, а детей сдадут в детский дом, Ксения прячет тело мужа. Ну а затем начинает новую жизнь – со следователем, который и разыскивает ее исчезнувшего супруга.