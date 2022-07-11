Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+17° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
3 часа назад

Стартовали съемки сериала «Я любила мужа» с Ходченковой

Провинция.руиещё 1

Начались съемки сериала «Я любила мужа» со Светланой Ходченковой в главной роли, сообщает kino.mail.ru.

Стартовали съемки сериала «Я любила мужа» с Ходченковой
Фото: Провинция.руПровинция.ру

В центре сюжета – история обычной домохозяйки Ксении, которая очень любит своего мужа. Однако начинает догадываться, что супруг ей неверен. Убедившись, что подозрения не беспочвенны, она случайно убивает изменщика прямо в постели.

Опасаясь, что теперь ее посадят в тюрьму, а детей сдадут в детский дом, Ксения прячет тело мужа. Ну а затем начинает новую жизнь – со следователем, который и разыскивает ее исчезнувшего супруга.

Известно, что в картине также снимаются Александр Яценко, Павел Ворожцов, Юлия Александрова. Премьера фильма пройдет в онлайн-кинотеатрах, затем – на федеральных телеканалах.

Сериалы,Павел Ворожцов,Юлия Александрова,Александр Яценко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители