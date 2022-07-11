5 самых любимых народных сериалов с Марией Машковой

Звезда многих телесериалов Мария Машкова уже несколько лет живет в Америке, но работать продолжает в России. В одном из своих интервью актриса рассказала, что пыталась найти работу в Америке, но ни одного удачного кастинга так и не случилось. "Рамблер" расскажет о пяти любимых народных сериалов с актрисой.

Фото: кадр из сериала кадр из сериала

"Котейка"

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Ветеринар Катерина проводит дни и ночи в клинике. В одну из смен ей приносят больную кошку, найденную на улице. Ветеринар выясняет, что кошку кто-то отравил. Так как кошка домашняя, Катерина начинает поиски владелицы и начинает расследование убийства.

"Игрушки"

Психотерапевт Алиса Савельева использует игрушки в ходе сессий. Расставляя фигурки, она помогает пациентам найти пути решения проблем. Но однажды рушится жизнь самой Алисы: ее клиентки умирают одна за другой, а муж и лучшая подруга явно что-то скрывают. Кажется, у Алисы появился таинственный враг, узнать которого можно только отыскав игрушку, потерянную много лет назад.

"Лапси"

Сейчас сериалы, которые рассказывают о вирусах, смотреть немного странно. В главных ролях ученые, которые занимаются их изучением. Им предстоит командировка в зону, зараженную неизвестной инфекцией. Герои сериала «Лапси» отправляются в очаг заражения, чтобы определить очаг заражения и локализовать его. Но без таинственности не обойдется и тут.

"Идеальный враг"

Следователь Вероника Нестеренко — один из лучших сотрудников в своем отделении и счастливая жена айтишника. Но в какой-то момент в загородном доме на берегу озера обнаружены тела Кости и еще одной женщины. Следователи уверены, что влюбленных на свидании застали грабители. Однако Ника отказывается верить в то, что Костя изменял ей, а муж убитой уверен, что убийца — тайный недоброжелатель из его ближайшего круга. Потерявшие любимых, герои сериала начинают собственное расследование.

"Перевод с немецкого"