Детективные сериалы для тех, кто обожает загадки

Для тех, кто засмотрел Шерлока до дыр и готов к новым головоломкам и сложным делам, «Рамблер» собрал классные проекты, которые впечатлят даже опытного «детектива».

Фото: Кадр из сериала "Каштановый человечек" Кадр из сериала "Каштановый человечек"

«Почему не Эванс?»

Видео дня

Британский детективный мини-сериал, снятый по мотивам одноименного произведения Агаты Кристи. В центре сюжета – сын епископа Бобби Джонс, который становится невольным свидетелем смерти раненного мужчины. Перед кончиной незнакомец успевает задать вопрос: «Почему они не спросили Эванса?». В кармане умершего юноша находит фотографию красивой женщины. Эти два факта – все, что поможет разгадать тайну личности погибшего и причину его смерти. В главных ролях: Люси Бойтон и Уилл Поултер.

Кадр из сериала "Почему не Эванс?"

«Каштановый человечек» (2021)

На месте страшного убийства находят куколку из каштанов, и по этой жутковатой улике два детектива пытаются разыскать преступника, причастного к пропаже ребенка политика. Параллельно сыщики пытаются разобраться с собственными проблемами в личной жизни. Кстати, мини-сериал снят по мотивам одноименного бестселлера Сорена Свейструпа.

Кадр из сериала "Каштановый человечек"

«Девять совсем незнакомых людей»

События (всего восемь эпизодов) разворачиваются на элитном курорте и рассказывают о девяти обеспеченных жителях современного мегаполиса, приехавших поправить здоровье и разобраться с личными проблемами. Правда, они еще не знают, насколько необычные и жуткие методы лечения здесь используются. В главных ролях Николь Кидман, Люк Эванс, Реджина Холл, Мелисса Маккарти и Майкл Шеннон.

Кадр из сериала "Девять совсем незнакомых людей"

«Убийства в одном здании»

Детективная комедия от Hulu о разношерстной компании незнакомцев, которые живут в роскошной высотке на Манхэттене и обожают криминальные рассказы. Когда в их доме происходит убийство, диванные детективы объединяются, чтобы найти преступника. В главных ролях Селена Гомес, Стив Мартин и Мартин Шорт.

Кадр из сериала "Убийства в одном здании"

«Перри Мейсон»

Частный детектив Перри Мейсон страдает от алкоголизма, тяжело переживает развод с женой и занимается мелкими делами, выслеживая неверных супругов. Однажды знакомый адвокат предлагает ему заняться громким расследованием — неизвестные убили ребенка местного бизнесмена. Мейсон берется за дело и постепенно понимает, что оказался втянут в заговор.