Тизер «Властелина колец: Кольца власти» случайно оказался в Сети

Зрители, которые находятся в ожидании сериала «Властелин колец: Кольца власти» от сервиса Amazon, смогли дождаться новых кадров. Свежий тизер проекта случайно оказался в Сети.
Утечка произошла со стороны бразильского Amazon. Ролик мог оказаться в Сети еще в тот день, когда компания представила первый официальный тизер. Видео пытались удалить, но зрители успели его распространить в соцсетях.
Премьера сериала намечена на 2 сентября. Действие будет происходить во Вторую эпоху Средиземья. В конце прошлого месяца создатели проекта показали кадры с Келебримбором.