Тизер «Властелина колец: Кольца власти» случайно оказался в Сети

Зрители, которые находятся в ожидании сериала «Властелин колец: Кольца власти» от сервиса Amazon , смогли дождаться новых кадров. Свежий тизер проекта случайно оказался в Сети.

Утечка произошла со стороны бразильского Amazon. Ролик мог оказаться в Сети еще в тот день, когда компания представила первый официальный тизер. Видео пытались удалить, но зрители успели его распространить в соцсетях.