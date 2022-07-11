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1 час назад

Свежий тизер «Властелина колец: Кольца власти» случайно оказался в Сети

Слово и Делоиещё 1

Зрители, которые находятся в ожидании сериала «Властелин колец: Кольца власти» от сервиса Amazon, смогли дождаться новых кадров. Свежий тизер проекта случайно оказался в Сети.

Тизер «Властелина колец: Кольца власти» случайно оказался в Сети
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

Утечка произошла со стороны бразильского Amazon. Ролик мог оказаться в Сети еще в тот день, когда компания представила первый официальный тизер. Видео пытались удалить, но зрители успели его распространить в соцсетях.

Премьера сериала намечена на 2 сентября. Действие будет происходить во Вторую эпоху Средиземья. В конце прошлого месяца создатели проекта показали кадры с Келебримбором.

Сериалы,Amazon,
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