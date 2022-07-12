Чем закончился сериал «Остаться в живых»

В сентябре 2004 года состоялась премьера одного из самых загадочных и запутанных сериалов золотого века телевидения — «Остаться в живых». Совместный проект Джей Джей Абрамса и Дэймона Линделофа был во многом вдохновлен «Твин Пиксом», длился шесть сезонов и завершился в мае 2010-го. Чем закончился культовый проект, который приковал к экранам миллионы зрителей по всему миру, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из сериала "Остаться в живых" Кадр из сериала "Остаться в живых"

Главная приключенческая драма 2000-х годов рассказывает о 48 выживших в авиакатастрофе, которые попадают на загадочный остров в Тихом океане. Надежда быть найденными довольно призрачна. Поэтому им остается только одно: собраться с силами и постараться выжить…

После шести сезонов приключений на таинственном острове, начиненном множеством опасностей, перемещений во времени и параллельных мирах оказалось, что сериал закончился смертью всех персонажей. Но и на этом создатели проекта не остановились — они предоставили зрителям самим решать, когда случилась трагедия. Одни поклонники склоняются к мысли, что герои погибли в авиакатастрофе в самом начале и все происходящее было переходом в загробный мир, другие считают, что остров все же существовал и именно там погибли Кейт, Джек, Сойер и остальные выжившие.