Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+31° в 
USD 58.85EUR 58.76
Войти в почту
2 часа назад

В Петербурге начали снимать продолжение исторической драмы "Великая"

ТАСС

Продолжение исторической драмы о судьбе Екатерины II "Великая. Фильм второй" начали снимать в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по заказу Первого канала. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе вещателя.

В Петербурге начали снимать продолжение драмы "Великая"
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

"Кинокомпания "Марс Медиа" приступила к съемкам 12-серийной исторической драмы "Великая. Фильм второй" по заказу Первого канала. Режиссером картины стал Сергей Гинзбург. В главной роли - Екатерины II - Елизавета Боярская",

- рассказали в пресс-службе.

Роли в телесериале также исполняют Антон Хабаров, Алексей Морозов, Павел Ворожцов, Алексей Филимонов, Игорь Гордин, Софья Синицына, Филипп Ершов и другие. Съемки проходят в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В общей сложности в проекте задействовано более 560 исторических костюмов, которые сшиты и взяты на прокат в Испании и Чехии, изготовлено 340 париков. В масштабных сценах будет задействовано более 2 тыс. актеров массовых сцен.

Сюжет драмы рассказывает о судьбе Екатерины II, наполненной не только победами и свершениями, но и поражениями, предательством, борьбой с дворцовыми интригами и происками врагов из-за границы. "Факты, точность и ясность событий уже давно изложены на бумаге и в документальных фильмах. Нам интересен в целом образ Императрицы, Матушки, матери, женщины. Исторические события - скорее фон, нам хочется сосредоточиться на личности, пофантазировать, какова же природа женщины, ставшей одним из самых заметных правителей России, нуждающейся в любви и соратничестве, нежной и порой несправедливой матери", - рассказала о роли актриса Елизавета Боярская, ее слова привели в пресс-службе.

Оператором-постановщиком проекта выступает Рафик Галеев. Авторы сценария - Сергей Юдаков, Алексей Гравицкий, Сергей Волков, продюсеры - Рубен Дишдишян, Елена Денисевич.

Первый канал представил исторический телесериал "Великая" о судьбе Екатерины II в 2015 году. Роль императрицы тогда исполнила Юлия Снигирь.

Сериалы,Великая,Софья Синицына,Алексей Гравицкий,Алексей Филимонов,Павел Ворожцов,Антон Хабаров,Игорь Гордин,Филипп Ершов,Рубен Дишдишян,Сергей Гинзбург,Алексей Морозов,Сергей Юдаков,Юлия Снигирь,Сергей Волков,Елизавета Боярская,Первый канал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители