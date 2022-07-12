В Петербурге начали снимать продолжение драмы "Великая"

Продолжение исторической драмы о судьбе Екатерины II "Великая. Фильм второй" начали снимать в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по заказу Первого канала. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе вещателя.
"Кинокомпания "Марс Медиа" приступила к съемкам 12-серийной исторической драмы "Великая. Фильм второй" по заказу Первого канала. Режиссером картины стал Сергей Гинзбург. В главной роли - Екатерины II - Елизавета Боярская",
- рассказали в пресс-службе.
Роли в телесериале также исполняют Антон Хабаров, Алексей Морозов, Павел Ворожцов, Алексей Филимонов, Игорь Гордин, Софья Синицына, Филипп Ершов и другие. Съемки проходят в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В общей сложности в проекте задействовано более 560 исторических костюмов, которые сшиты и взяты на прокат в Испании и Чехии, изготовлено 340 париков. В масштабных сценах будет задействовано более 2 тыс. актеров массовых сцен.
Сюжет драмы рассказывает о судьбе Екатерины II, наполненной не только победами и свершениями, но и поражениями, предательством, борьбой с дворцовыми интригами и происками врагов из-за границы. "Факты, точность и ясность событий уже давно изложены на бумаге и в документальных фильмах. Нам интересен в целом образ Императрицы, Матушки, матери, женщины. Исторические события - скорее фон, нам хочется сосредоточиться на личности, пофантазировать, какова же природа женщины, ставшей одним из самых заметных правителей России, нуждающейся в любви и соратничестве, нежной и порой несправедливой матери", - рассказала о роли актриса Елизавета Боярская, ее слова привели в пресс-службе.
Оператором-постановщиком проекта выступает Рафик Галеев. Авторы сценария - Сергей Юдаков, Алексей Гравицкий, Сергей Волков, продюсеры - Рубен Дишдишян, Елена Денисевич.
Первый канал представил исторический телесериал "Великая" о судьбе Екатерины II в 2015 году. Роль императрицы тогда исполнила Юлия Снигирь.