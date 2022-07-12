В Петербурге начали снимать продолжение драмы "Великая"

Продолжение исторической драмы о судьбе Екатерины II "Великая. Фильм второй" начали снимать в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по заказу Первого канала . Об этом во вторник сообщили в пресс-службе вещателя.

Сюжет драмы рассказывает о судьбе Екатерины II, наполненной не только победами и свершениями, но и поражениями, предательством, борьбой с дворцовыми интригами и происками врагов из-за границы. "Факты, точность и ясность событий уже давно изложены на бумаге и в документальных фильмах. Нам интересен в целом образ Императрицы, Матушки, матери, женщины. Исторические события - скорее фон, нам хочется сосредоточиться на личности, пофантазировать, какова же природа женщины, ставшей одним из самых заметных правителей России, нуждающейся в любви и соратничестве, нежной и порой несправедливой матери", - рассказала о роли актриса Елизавета Боярская, ее слова привели в пресс-службе.