Опубликованы кадры со съемок сериала "Наследие"

"Идея сериала пришла из простого вопроса – что будет с детьми, если их лишить всех благ цивилизации. Предположение выросло в оригинальную идею сериала о постапокалиптическом мире, в котором главные герои – поколение искусственно выращенных людей. С какими сложностями они столкнутся? Как они будут видеть мир и с чего начнут его восстановление?"