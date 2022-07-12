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1 час назад

Опубликованы кадры со съемок сериала "Наследие"

Газета.Ru

Онлайн-кинотеатр Premier показал первые кадры сериала Алексея Голубева про постапокалиптический мир "Наследие", премьера первой серии которого состоялась на закрытом показе в рамках XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Опубликованы кадры со съемок сериала "Наследие"
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

Режиссером-постановщиком и креативным продюсером "Наследия" выступил Алексей Голубев, производство сериала занималась студия MAG Film. По сюжету, после катастрофы на Земле биоинженеры Александр и Елизавета Гордеевы и генетик Петр Сергеевич возглавили программу по восстановлению популяции.

После 100 лет криогенного сна они познакомились с первым поколением новых людей и удивились ему. В главных ролях снялись Алексей Серебряков, Егор Бероев, Артем Ткаченко, Михаил Евланов, Константин Крюков, Ольга Макеева, Даниил Эйдлин, Карина Фадеева, Татьяна Меженцева и др.

"Идея сериала пришла из простого вопроса – что будет с детьми, если их лишить всех благ цивилизации. Предположение выросло в оригинальную идею сериала о постапокалиптическом мире, в котором главные герои – поколение искусственно выращенных людей. С какими сложностями они столкнутся? Как они будут видеть мир и с чего начнут его восстановление?"

- рассказывает о конфликте отцов и детей в своем проекте Голубев. Онлайн-премьера сериала состоится 28 июля 2022 года.

Сериалы,Даниил Эйдлин,Карина Фадеева,Артем Ткаченко,Алексей Голубев,Алексей Серебряков,Ольга Макеева,Егор Бероев,Михаил Евланов,Константин Крюков,Александр Гордеев,
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