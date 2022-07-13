Названы номинанты на премию "Эмми"

Американская телевизионная академия назвала номинантов на премию "Эмми". Об этом сообщается на сайте академии. Церемония вручения наград состоится 12 сентября.

Фото: Кадр из сериала "Наследники" Кадр из сериала "Наследники"

Рекордсменом по количеству номинаций в этом году стал сериал "Наследники". Его выдвинули на премию в 25 номинациях. После него идут "Белый лотос" и "Тед Лассо" — у этих сериалов по 20 номинаций. 17 раз был номинирован сериал "Убийства в одном здании".

Впервые номинацию на "Эмми" получил сериал не на английском языке. Им стал проект "Игра в кальмара", который получил 14 номинаций. Кроме того, Ли Чжон Чжэ, сыгравший главного героя, получил номинацию в категории "Лучшая мужская роль в драматическом сериале".