Названы номинанты на премию "Эмми"

Американская телевизионная академия назвала номинантов на премию "Эмми". Об этом сообщается на сайте академии. Церемония вручения наград состоится 12 сентября.
Рекордсменом по количеству номинаций в этом году стал сериал "Наследники". Его выдвинули на премию в 25 номинациях. После него идут "Белый лотос" и "Тед Лассо" — у этих сериалов по 20 номинаций. 17 раз был номинирован сериал "Убийства в одном здании".
Впервые номинацию на "Эмми" получил сериал не на английском языке. Им стал проект "Игра в кальмара", который получил 14 номинаций. Кроме того, Ли Чжон Чжэ, сыгравший главного героя, получил номинацию в категории "Лучшая мужская роль в драматическом сериале".
Среди актеров на "Эмми" были номинированы: Зендея, Риз Уизерспун, Колин Ферт, Аманда Сайфред и другие.
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