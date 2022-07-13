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3 часа назад

Названы номинанты на премию "Эмми"

Мария Каткова

Американская телевизионная академия назвала номинантов на премию "Эмми". Об этом сообщается на сайте академии. Церемония вручения наград состоится 12 сентября.

Названы номинанты на премию "Эмми"
Фото: Кадр из сериала "Наследники"Кадр из сериала "Наследники"

Рекордсменом по количеству номинаций в этом году стал сериал "Наследники". Его выдвинули на премию в 25 номинациях. После него идут "Белый лотос" и "Тед Лассо" — у этих сериалов по 20 номинаций. 17 раз был номинирован сериал "Убийства в одном здании".

Впервые номинацию на "Эмми" получил сериал не на английском языке. Им стал проект "Игра в кальмара", который получил 14 номинаций. Кроме того, Ли Чжон Чжэ, сыгравший главного героя, получил номинацию в категории "Лучшая мужская роль в драматическом сериале".

Среди актеров на "Эмми" были номинированы: Зендея, Риз Уизерспун, Колин Ферт, Аманда Сайфред и другие.

Ранее сообщалось, что Микки Рурк заявил, что не уважает творчество Тома Круза.

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