Номинанты «Эмми-2022»: сериалы, которые стоит посмотреть прямо сейчас

12 сентября в Лос-Анджелесе состоится 74-я церемония вручения «Эмми» — главной телевизионной премии США, которую еще называют сериальным «Оскаром». Какие проекты, номинированные в 2022 году, стоит начать смотреть прямо сейчас, смотрите в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из сериала "Игра в кальмара" Кадр из сериала "Игра в кальмара"

Лучший драматический сериал:

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«Игра в кальмара»

История об игроках, из-за нужды в деньгах принимающих странное приглашение поучаствовать в детских соревнованиях. На кону заманчивый приз в 40 миллионов долларов, а в списке участников прогоревший финансист, бандит, смертельно больной старик, северокорейская перебежчица, иммигрант из Пакистана, по уши завязший в долгах разведенный мужчина и многие другие. Вот только ставки оказываются слишком высоки.

Кадр из сериала "Игра в кальмара"

«Наследники»

Логан Рой — влиятельный пожилой глава международного медийного конгломерата Waystar Royco. В будущем правление компанией должен принять старший сын, но для него это будет не так-то и просто. Сначала членам семьи придется пережить интриги, предательство и неприкрытую борьбу за власть.

«Эйфория

Скандальная драма о поколении, которое выросло в интернете. По сюжету 17-летняя Ру, которая провела все лето в реабилитационной клинике после передозировки, возвращается к своим одноклассникам (и старым привычкам).

Среди номинантов также «Очень странные дела», «Шершни», «Разделение», «Озарк», «Лучше звоните Солу».

Лучший комедийный сериал:

«Тед Лассо»

В центре сюжета - тренер сборной колледжа по американскому футболу, оптимист, всеобщий любимец и звезда YouTube Тед Лассо. Новая владелица английского футбольного клуба решает использовать его в корыстных целях и предлагает Лассо должность главного тренера в надежде, что он развалит команду. Ничего не понимая в этом виде спорта, Тед с энтузиазмом приступает к новым обязанностям. В 2021 году спортивная комедия получила четыре премии «Эмми».

Кадр из сериала "Тед Лассо"

«Убийства в одном здании»

Детективная комедия от Hulu о разношерстной компании незнакомцев, которые живут в роскошной высотке на Манхэттене и обожают криминальные рассказы. Когда в их доме происходит убийство, диванные детективы объединяются, чтобы найти преступника. В главных ролях Селена Гомес, Стив Мартин и Мартин Шорт.

Кадр из сериала "Убийства в одном здании"

«Удивительная миссис Мэйзел»

События разворачиваются в Нью-Йорке 1958-го и рассказывают о примерной домохозяйке, которая внезапно обнаруживает у себя талант… к стендапу. Сериал получил три «Золотых глобуса», а пилотный эпизод проекта стал одним из самых успешных в истории Amazon Video.

Кадр из сериала "Удивительная миссис Мэйзел"