Звезда «Хана Соло» сыграет в «Железном сердце» от Marvel

По информации издания Deadline, Олден Эренрайк получил роль в сериале «Железное сердце» от Marvel Studios. Детали роли Эренрайка не разглашаются.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Главную роль в шоу сыграет Доминик Торн. Ей достанется роль Рири Уильямс, которая в киновселенной Marvel выступит аналогом Железного человека. Сама по себе Уильямс умна и амбициозна, она — гениальный изобретатель и создать продвинутой брони.

Ведущим сценаристом сериала выступит Чинака Ходж. Сам Эренрайк недавно закончил сниматься в фильме Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Актёр получил наибольшую известность за сыгранные роли в фильмах «Хан Соло» и «Да здравствует Цезарь».