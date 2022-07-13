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2 часа назад

Вышел финальный эпизод сериала «Мисс Марвел»

Чемпионат.com

Сегодня на Disney+ состоялась премьера финального эпизода сериала «Мисс Марвел». Последняя серия длится 50 минут, а на самом сервисе теперь можно посмотреть весь первый сезон целиком.

Вышел финальный эпизод сериала «Мисс Марвел»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Главной героиней истории стала Камала Хан. Она обожает супергероев, а в один момент сама получается суперспособности и борется против зла. Роль Камалы сыграла Иман Веллани. Сериал в целом приняли очень хорошо, однако он всё равно стартовал в разы хуже других шоу Disney.

По состоянию на 21 июня сериал посмотрели всего лишь 775 тыс. домохозяйств. Шоу не вошло даже в топ-5 лучших сериалов на Disney+. На Metacritic у «Мисс Марвел» 78 баллов по мнению критиков, а пользовательская оценка составляет 3,9 балла из 10.

Шоу можно посмотреть на Disney+, но в России сервис не работает.

Сериалы,Walt Disney,
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