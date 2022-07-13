7 сериалов, которые помогут заменить «Очень странные дела»

Научно-фантастический сериал, созданный братьями Даффер, продлили на 5-й сезон! Поклонники с нетерпением ждут премьеры, которая должна состояться в 2023 году. А пока у вас есть чудесная возможность посмотреть другие, не менее интересные сериалы, похожие на «Очень странные дела».

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«Грань», 2008 — 2013

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Научно-фантастический сериал, созданный Дж.Дж. Абрамсом, Алексом Куртцманом и Робертом Орси. Специальный агент ФБР Оливия Данэм, безумный учёный и поклонник Губки Боба Уолтер Бишоп и его сын Питер расследуют загадочные преступления. Они исследуют то, что не поддаётся никакой науке: телепатию, левитацию, реинкарнацию, генетические мутации, пирокинез, телепортацию, невидимость и многие другие аномальные явления. По мере развития сюжета, героям удаётся выяснить, что за всеми паранормальными явлениями стоят секретные эксперименты учёных, работавших над межведомственным проектом «За гранью».

«Джессика Джонс», 2015 — 2019

Супергеройский боевик, снятый Мелиссой Розенберг на основе одноимённого персонажа комиксов Marvel. Джессика Джонс — бывшая супергероиня, чей печальный опыт работы привел к трагическим событиям. И вот Джессика хочет начать всё заново. Девушка пытается наладить личную жизнь и становится частным детективом, который берётся расследовать активность людей со сверхспособностями в Нью-Йорке. При этом, Джессике приходится бороться с собственными демонами, которые никак не хотят оставить девушку в покое.

«Тьма», 2017 — 2020

Научно-фантастический немецкий сериал, который обрёл множество поклонников по всему миру. В проекте всего 3 сезона и 26 серий, каждая из которых длится от 44 до 73 минут. В центре сюжета — четыре семьи, живущие в вымышленном немецком городке Виндене. Их благополучная жизнь заканчивается, когда в городе начинают пропадать дети. Детективы, расследующие дело о пропаже детей, связывают его с несколькими подобными случаями, произошедшими в прошлом. Расследование приведёт полицейских к мрачным тайнам местных жителей, которые никак не хотели, чтобы их секреты всплыли наружу.

«Одарённые», 2017 — 2019

Научно-фантастический сериал, связанный с серией фильмов о Людях X. В центре сюжета —обыкновенная семья Стюарт: адвокат Рид, его жена Кейт, дочь Лорен и сын Энди. Однажды родители узнают, что их дети подвержены мутации и обладают сверхъестественными способностями. Эти события с ног на голову переворачивают привычный мир Стюартов. Чтобы обезопасить детей от экспериментов правительства, взрослые вынуждены скрываться. Но оказывается, Лорен и Энди — не единственные, кто обладают суперспособностями. Существует целая подпольная организация, которая помогает таким людям, как они.

«Ривердейл», 2017 — по настоящее время

Детективная подростковая драма, основанная на комиксах Арчи. Действие сюжета разворачивается в провинциальном городке под названием Ривердэйл. На первый взгляд, здесь не происходит ничего необычного и криминального. Все люди заняты своим делом, а в Ривердейле царит атмосфера дружелюбия и безопасности. Но это всего лишь маска. Арчи Эндрюс, Бетти Купер, Вероника Лодж и Форсайт Пэндлтон оказываются в центре всех событий и пытаются узнать о мрачных тайнах каждого жителя городка.

«Нэнси Дрю», 2019 — по настоящее время

Мистический детектив и третий телесериал про частного детектива Нэнси Дрю. Она только что окончила школу, намерена уехать из своего родного города, чтобы поступить в колледж, а пока наслаждается каникулами и подрабатывает официанткой. Планы приходится отложить, когда в городке происходит загадочное убийство, в котором подозревают нескольких подростков. Нэнси Дрю в этом же числе. Девушке придётся взяться за расследование убийства и раскрыть тайны жителей своего городка.

«Нерегулярные части», 2021