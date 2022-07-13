7 сериалов, которые помогут заменить «Очень странные дела»

Научно-фантастический сериал, созданный братьями Даффер, продлили на 5-й сезон! Поклонники с нетерпением ждут премьеры, которая должна состояться в 2023 году. А пока у вас есть чудесная возможность посмотреть другие, не менее интересные сериалы, похожие на «Очень странные дела».
Научно-фантастический сериал, созданный Дж.Дж. Абрамсом, Алексом Куртцманом и Робертом Орси. Специальный агент ФБР Оливия Данэм, безумный учёный и поклонник Губки Боба Уолтер Бишоп и его сын Питер расследуют загадочные преступления. Они исследуют то, что не поддаётся никакой науке: телепатию, левитацию, реинкарнацию, генетические мутации, пирокинез, телепортацию, невидимость и многие другие аномальные явления. По мере развития сюжета, героям удаётся выяснить, что за всеми паранормальными явлениями стоят секретные эксперименты учёных, работавших над межведомственным проектом «За гранью».
Супергеройский боевик, снятый Мелиссой Розенберг на основе одноимённого персонажа комиксов Marvel. Джессика Джонс — бывшая супергероиня, чей печальный опыт работы привел к трагическим событиям. И вот Джессика хочет начать всё заново. Девушка пытается наладить личную жизнь и становится частным детективом, который берётся расследовать активность людей со сверхспособностями в Нью-Йорке. При этом, Джессике приходится бороться с собственными демонами, которые никак не хотят оставить девушку в покое.
Научно-фантастический немецкий сериал, который обрёл множество поклонников по всему миру. В проекте всего 3 сезона и 26 серий, каждая из которых длится от 44 до 73 минут. В центре сюжета — четыре семьи, живущие в вымышленном немецком городке Виндене. Их благополучная жизнь заканчивается, когда в городе начинают пропадать дети. Детективы, расследующие дело о пропаже детей, связывают его с несколькими подобными случаями, произошедшими в прошлом. Расследование приведёт полицейских к мрачным тайнам местных жителей, которые никак не хотели, чтобы их секреты всплыли наружу.
Научно-фантастический сериал, связанный с серией фильмов о Людях X. В центре сюжета —обыкновенная семья Стюарт: адвокат Рид, его жена Кейт, дочь Лорен и сын Энди. Однажды родители узнают, что их дети подвержены мутации и обладают сверхъестественными способностями. Эти события с ног на голову переворачивают привычный мир Стюартов. Чтобы обезопасить детей от экспериментов правительства, взрослые вынуждены скрываться. Но оказывается, Лорен и Энди — не единственные, кто обладают суперспособностями. Существует целая подпольная организация, которая помогает таким людям, как они.
Детективная подростковая драма, основанная на комиксах Арчи. Действие сюжета разворачивается в провинциальном городке под названием Ривердэйл. На первый взгляд, здесь не происходит ничего необычного и криминального. Все люди заняты своим делом, а в Ривердейле царит атмосфера дружелюбия и безопасности. Но это всего лишь маска. Арчи Эндрюс, Бетти Купер, Вероника Лодж и Форсайт Пэндлтон оказываются в центре всех событий и пытаются узнать о мрачных тайнах каждого жителя городка.
Мистический детектив и третий телесериал про частного детектива Нэнси Дрю. Она только что окончила школу, намерена уехать из своего родного города, чтобы поступить в колледж, а пока наслаждается каникулами и подрабатывает официанткой. Планы приходится отложить, когда в городке происходит загадочное убийство, в котором подозревают нескольких подростков. Нэнси Дрю в этом же числе. Девушке придётся взяться за расследование убийства и раскрыть тайны жителей своего городка.
Очередной проект о Шерлоке Холмсе. На этот раз от Netflix. Действие сюжета разворачивается в конце XIX века, в Лондоне. Город погряз в хаосе и убийствах. Одно за другим происходят чудовищные преступления. Жители надеются, что преступления раскроют легендарный детектив Шерлок Холмс и его напарник доктор Ватсон. Но даже они не справляются, ведь в убийствах замешаны потусторонние силы. Тогда доктор Ватсон предлагает поработать компании уличных подростков, которые борются за выживание на улицах Лондона и в шутку называют себя «Нерегулярные части». Подростки знают каждый уголок города, и могут выполнить любое поручение.