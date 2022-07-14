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3 часа назад

Выйдет продолжение сериала "Мыслить как преступник"

Газета.Ru

На Paramount+ возродят сериал" Мыслить как преступник ". Об этом пишет Hollywood reporter.

Выйдет продолжение сериала "Мыслить как преступник"
Фото:  Газета.Ru Газета.Ru

Анонс о том, что сериал снова запустят прозвучал еще полтора назад. Для съемок вновь позвали Джо Мантенью, Кирстена Вангснесса, Адама Родригеса, Эй Джей Кука, Аишу Тайлер и Пэджет Брюстер. Также в проекте участвует давний шоураннер Эрика Мессер.

Paramount+ объявила о возрождении еще в феврале 2021 года. Затем прошел долгий процесс разработки и затяжные переговоры с Мессер и актерами. Сообщается, что команда будет работать над одним делом в течение сезона.

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