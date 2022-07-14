Выйдет продолжение сериала "Мыслить как преступник"

На Paramount+ возродят сериал" Мыслить как преступник ". Об этом пишет Hollywood reporter.

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Анонс о том, что сериал снова запустят прозвучал еще полтора назад. Для съемок вновь позвали Джо Мантенью, Кирстена Вангснесса, Адама Родригеса, Эй Джей Кука, Аишу Тайлер и Пэджет Брюстер. Также в проекте участвует давний шоураннер Эрика Мессер.