Выйдет продолжение сериала "Мыслить как преступник"

На Paramount+ возродят сериал" Мыслить как преступник ". Об этом пишет Hollywood reporter.
Анонс о том, что сериал снова запустят прозвучал еще полтора назад. Для съемок вновь позвали Джо Мантенью, Кирстена Вангснесса, Адама Родригеса, Эй Джей Кука, Аишу Тайлер и Пэджет Брюстер. Также в проекте участвует давний шоураннер Эрика Мессер.
Paramount+ объявила о возрождении еще в феврале 2021 года. Затем прошел долгий процесс разработки и затяжные переговоры с Мессер и актерами. Сообщается, что команда будет работать над одним делом в течение сезона.