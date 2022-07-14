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3 часа назад

5 лучших сериалов про вампиров

Мира Маркина

Для фанатов вампирских саг и всего сверхъестественного «Рамблер» собрал лучшие проекты о мистических кровопийцах.

5 лучших сериалов про вампиров
Фото: Кадр из сериала "Проповедник"Кадр из сериала "Проповедник"

«Чем мы заняты в тени»

Остроумное шоу Тайки Вайтити по мотивам «Реальных упырей», которое рассказывает о трех сварливых вампирах. Они делят дом вот уже несколько сотен лет, решают бытовые конфликты, ищут любовь и свежую кровь, без которой им не прожить.

Кадр из сериала "Чем мы заняты в тени"

«Настоящая кровь»

События разворачиваются в пригороде Нового Орлеана. С тех пор как изобрели синтетическую кровь, у вампиров отпала необходимость убивать людей, поэтому они официально заявили о том, что существуют. Однако не все простые смертные оказались готовы к этому, и не все вампиры были рады отказаться от привычной им пищи…

Кадр из сериала "Настоящая кровь"

«Штамм»

Фантастический триллер Гильермо дель Торо об эпидемиологе и его команде, которые исследуют масштабную вспышку вируса вампиризма, которая грозит перерасти в масштабную эпидемию, способную погубить человечество…

Кадр из сериала "Штамм"

«Хемлок Гроув»

Красочный триллер для любителей вампирских саг, по сюжету которого жители небольшого американского городка Хемлок Гроув находят тело молодой девушки. Они понимают, что в городе появилась невиданная раньше сила в лице оборотней…

Кадр из сериала "Хемлок Гроув"

«Проповедник»

Потоки крови и черного юмора в провокационном сериале от Сета Рогена. В священника Джесси Кастера вселяется мистическая сущность по имени Генезис — единственное существо во Вселенной, которое может встать вровень с Богом, а его носитель автоматически становится самым могущественным существом в мире.

Кадр из сериала "Проповедник"
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