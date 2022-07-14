5 лучших сериалов про вампиров

Для фанатов вампирских саг и всего сверхъестественного «Рамблер» собрал лучшие проекты о мистических кровопийцах.
Остроумное шоу Тайки Вайтити по мотивам «Реальных упырей», которое рассказывает о трех сварливых вампирах. Они делят дом вот уже несколько сотен лет, решают бытовые конфликты, ищут любовь и свежую кровь, без которой им не прожить.
События разворачиваются в пригороде Нового Орлеана. С тех пор как изобрели синтетическую кровь, у вампиров отпала необходимость убивать людей, поэтому они официально заявили о том, что существуют. Однако не все простые смертные оказались готовы к этому, и не все вампиры были рады отказаться от привычной им пищи…
Фантастический триллер Гильермо дель Торо об эпидемиологе и его команде, которые исследуют масштабную вспышку вируса вампиризма, которая грозит перерасти в масштабную эпидемию, способную погубить человечество…
Красочный триллер для любителей вампирских саг, по сюжету которого жители небольшого американского городка Хемлок Гроув находят тело молодой девушки. Они понимают, что в городе появилась невиданная раньше сила в лице оборотней…
Потоки крови и черного юмора в провокационном сериале от Сета Рогена. В священника Джесси Кастера вселяется мистическая сущность по имени Генезис — единственное существо во Вселенной, которое может встать вровень с Богом, а его носитель автоматически становится самым могущественным существом в мире.