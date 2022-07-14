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25 минут назад

Для Apple+ снимут сериал об Энцо Феррари

F1News.ru

Стриминговый сервис Apple+ заказал съёмки биографического сериала об Энцо Феррари, основателе легендарного итальянской компании.

Планируются съемки сериала об Энцо Феррари
Фото: F1News.ruF1News.ru

В основу сериала, который, как ожидается, получит название Ferrari, ляжет биография Энцо Феррари, написанная Лукой Даль Монте. Основные события будут охватывать пятилетий период жизни Энцо с 1956 по 1961 год, и расскажут об испытаниях, которые пришлось преодолеть Феррари – смерть первого сына Дино, страшная авария в гонке «Милле Милья» в 1957 году и последовавшие за ней судебные разбирательства, многочисленные финансовые трудности.

Шоураннером проекта выступит создатель британского криминального сериала «Острые козырьки» Стивен Найт, исполнительным продюсером – итальянский режиссёр, обладатель премии «Оскар» Паоло Соррентино. В кресло режиссёра сериала приглашён Стефано Соллима.

Сериал для Apple+ – не единственный проект, посвящённый Энцо Феррари. Сейчас в производстве находится полнометражный художественный фильм о жизни Коммендаторе. Режиссёром фильма выступил Майкл Манн, а роль Феррари доверено сыграть Адаму Драйверу, известному широкой публике по роли Кайло Рена в «Звёздных войнах». Лауру, жену Феррари, играет Пенелопа Крус.

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