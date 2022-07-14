Планируются съемки сериала об Энцо Феррари

В основу сериала, который, как ожидается, получит название Ferrari, ляжет биография Энцо Феррари, написанная Лукой Даль Монте. Основные события будут охватывать пятилетий период жизни Энцо с 1956 по 1961 год, и расскажут об испытаниях, которые пришлось преодолеть Феррари – смерть первого сына Дино, страшная авария в гонке «Милле Милья» в 1957 году и последовавшие за ней судебные разбирательства, многочисленные финансовые трудности.