Планируются съемки сериала об Энцо Феррари

Стриминговый сервис Apple+ заказал съёмки биографического сериала об Энцо Феррари, основателе легендарного итальянской компании.
В основу сериала, который, как ожидается, получит название Ferrari, ляжет биография Энцо Феррари, написанная Лукой Даль Монте. Основные события будут охватывать пятилетий период жизни Энцо с 1956 по 1961 год, и расскажут об испытаниях, которые пришлось преодолеть Феррари – смерть первого сына Дино, страшная авария в гонке «Милле Милья» в 1957 году и последовавшие за ней судебные разбирательства, многочисленные финансовые трудности.
Шоураннером проекта выступит создатель британского криминального сериала «Острые козырьки» Стивен Найт, исполнительным продюсером – итальянский режиссёр, обладатель премии «Оскар» Паоло Соррентино. В кресло режиссёра сериала приглашён Стефано Соллима.
Сериал для Apple+ – не единственный проект, посвящённый Энцо Феррари. Сейчас в производстве находится полнометражный художественный фильм о жизни Коммендаторе. Режиссёром фильма выступил Майкл Манн, а роль Феррари доверено сыграть Адаму Драйверу, известному широкой публике по роли Кайло Рена в «Звёздных войнах». Лауру, жену Феррари, играет Пенелопа Крус.