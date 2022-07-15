Рецензия на сериал "Люся" — необычное IT-драмеди

14 июля в онлайн-кинотеатре PREMIER вышли первые два эпизода сериала «Люся» — нестандартного драмеди про то, как жизнью Данилы Козловского начинает управлять умная колонка. Кинокритик «Газеты.Ru» Елена Зархина разбирается в первом сериале Ивана Твердовского, в котором умный интеллект превосходит человеческую душевность.

У главного героя «Люси» — программиста Сени (Данила Козловский) — общение с неодушевленными предметами складывается лучше, чем с людьми. На работе за «вечно кислое лицо» его постоянно шпыняет начальник Гриша (Иван Макаревич), дома за бесхарактерность попрекает жена Лена (чудесная Дарья Савельева), а на улице пристают мерзкие подростки, которым малодушный Сеня не в силах дать отпор. Но в жизни героя есть одна отдушина — созданная им умная колонка Люся, самообучающийся умный интеллект, который и выслушает, и утешит.

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Уже упомянутая стычка с хулиганами, в которой Сеня струсил на глазах у семьи, оборачивается неожиданной трагедией: желая отомстить юному обидчику (Григорий Верник), Сеня отыскивает его отца — влиятельного депутата (Максим Виторган), который случайно погибает. Пока Сеня пытается разобраться с совершенным невольно преступлением, в его жизнь красиво и уверенно входит Нина (Кристина Асмус) — содержанка погибшего политика, которая не очень любит людей, но к Сене проникается симпатией.

Так зарождается странный и огнеопасный дуэт выброшенных на обочину жизни героев в духе Бонни и Клайда, но с одним важным апгрейдом — на всех парах в пропасть с ними летит и умная колонка Люся (Дарья Блохина), которая, в отличие от главного героя, беспощадна к своим обидчикам.

Знакомый своими авторскими работами режиссер Иван Твердовский («Зоология», «Конференция») впервые заходит на территорию сериала, хотя признается, что к данному формату подбирался давно. По большей части не складывалось с материалом — не было оригинальной истории, с которой бы хотелось пуститься в 8-серийное плавание.

Ситуацию изменила «Люся» сценариста и продюсера Петра Внукова («Мир! Дружба! Жвачка!», «Звоните ДиКаприо!»), написанная вместе с Сергеем Панасенковым. История о разочарованном жизнью герое, которого спасает умная колонка, стала хорошим полем для художественных маневров — и оказалась намного глубже заявленного логлайна.

«Люся» — многоуровневая конструкция, с которыми так хорошо работает Внуков. Только в последнюю очередь это история о гике, переживающем кризис среднего возраста. Семейная разлаженность героя скорее не причина, а следствие: помимо жены у Сени есть две дочери (что характерно, у младшей любимая игрушка — топор), но он и сам как большой ребенок, не способный нести ответственность и принимать взрослые решения. «Меня сковал страх», — так он объяснит свою трусость в разговоре с Гришей, но долго рефлексировать о случившемся не получится. Ведь на работе дэдлайны, дома утомительный быт, в голове — каша, а на душе — мерзко.

Злость выливается в неуклюжие попытки героя отомстить за себя, но как известно, после драки кулаками не машут. Более того, этот доморощенный мститель становится свидетелем новой жестокости: его обидчика-хулигана оскорбляет и шпыняет собственный отец-политик, который при этом является одним из главных лоббистов закона о домашнем насилии.

Этот парадокс зла в природе проходит сквозь сюжет красной линией: герои часто размышляют об агрессии, открытой и пассивной, об абьюзе незнакомцев и в кругу родных, о бытовой жестокости, которой наэлектризован воздух. Все вокруг одновременно излучает боль и усиливает ее, потому что после конфликта с отцом герой Верника спускает злость дальше — на незнакомца и любовницу отца, обливая ее зеленкой.

Сеня тоже хорош — когда сил терпеть больше нет, он гневно срывается на умную колонку (с живыми людьми он вступать в конфронтацию не решается), оскорбляя ее последними словами. Вот и получается зарисовка из популярного мема: начальник сорвался на сотрудника, сотрудник на жену, жена на сына, а тот на кошку. Даже опасаясь тюремного заключения, Сеня больше всего боится не несвободы, а угрозы изнасилования сокамерниками. Этот круговорот насилия в окружающей нас действительности постепенно выходит на первый план сюжета, и начавшаяся как шутка история обретает серьезную интонацию.

Большая заслуга в этом не только авторов и режиссера, но и исполнителей главных ролей. С одной стороны, заманить суперуспешного Данилу Козловского к себе в проект — задача не из простых, но раскрыть актера вне рамок его привычного героического амплуа — еще труднее. Твердовскому это удается: в его мире персонаж Данилы — слабый, но не карикатурный, потерянный, но стремящийся все всегда делать правильно, конечно же, внешне красивый, но будто совершенно не подозревающий об этом герой.

Кристина Асмус, про которую Твердовский говорит исключительно как про «сильную драматическую актрису», и правда незаслуженно мало известна за свои серьезные роли в театре и слишком много — за скандал, связанный с «Текстом». Ее героиня в «Люсе» — хрупкий сосуд, красиво переливающийся на солнце, но пустой внутри, потому что тем, что она так рьяно пытается урвать у окружающего мира, невозможно заполнить душевную пробоину. Их неожиданный тандем с Козловским — убедительная фантазия о парализованных изнутри героях, уставших прятаться от жизни.

Но, помимо сильных актерских работ, сериал не избежал главного бича отечественных проектов — плохой проработки женских персонажей. Нина, пусть и наделенная благодаря Асмус драматическим объемом, просто содержанка: без какой-то внятной деятельности, бэкграунда и личной истории вне мира мужчин. Лена — неистребимый стереотип о жене, которая постоянно пилит мужа, подозревает в изменах и унижает на глазах детей. Кем и где работает Сеня мы узнаем с первых минут, а о том, что у героини Дарьи Савельевой есть какое-то подобие работы, мы узнаем только в третьей серии. Психотерапевтка в исполнении Анны Слю — ходячий анекдот про инфоцыганок и блогерок в одном флаконе — вместо четкой терапии предлагает герою какую-то мутную практику с проработкой кармы. И ничего кроме в арке этой героини нет.

Вот и получаются в очередной раз не живые женщины — самодостаточные, интересные, разные, — а фантазии мужчин-авторов на их счет. При этом искаженных и стереотипных.

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Кадр из сериала «Люся» (2022)

Premier

Говоря о других чертах шоу, невозможно не вспомнить фильм «Она» Спайка Джонса, в котором герой Хоакина Феникса влюбился в искусственный интеллект. Хотя сравнение обоих проектов — общее место, но их схожесть в контексте времени кажется интересной.

Герой Феникса — одинокий житель мегаполиса, зарабатывающий на жизнь тем, что сочинял для других красивые любовные письма. Герой Козловского на такое не способен — его хватает только на то, чтобы поучать других, но не следовать собственным принципам.