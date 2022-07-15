Объявлена дата выхода продолжения «Бивиса и Баттхеда»

По данным «Центральной службы новостей», 4 августа на стриминговой платформе «Paramount+» состоится премьера продолжения популярного американского мультипликационного сериала «Бивис и Батт-Хед». Отмечается, что семь его оригинальных сезонов транслировали с 1993 по 1997 год.
Известно, что главными героями истории являются два подростка-бездельника, которых объединяет высокое либидо и полная неспособность привлекать женщин. Персонажи созданы и озвучены 59-летним американским актёром, сценаристом, режиссёром, продюсером и композитором Майком Джаджем («Южный Парк: Большой, длинный, необрезанный», «Силиконовая долина», «Гриффины», «Байки из турне») для телевизионного канала MTV.
Новость о возрождении сериала появилась вскоре после выхода анимационной картины «Бивис и Баттхед уделывают вселенную», в которой герои путешествуют во времени от 1998 года (год после окончания оригинального сериала) до 2022 года. Известно, что в ближайшее время стриминговая платформа «Paramount+» выпустит обновлённые версии всех оригинальных эпизодов шоу.
Напомним, восьмой сезон сериала был представлен в 2011 году (после 14-летнего перерыва) и состоял из 12 серий. В 2021 году показали один эпизод 9 сезона. Также у проекта существуют два мини-приквела длительностью от трёх до пяти минут — «Бейсбол лягушкой» и «Мир, любовь и понимание». Они были выпущены в 1992 году. В 1996 году вышла полнометражная мультипликационная картина «Бивис и Батт-Хед уделывают Америку».